¡El Ajax quiere a Dani Ceballos! Jordi Cruyff, exdirector del Barcelona, presenta una audaz propuesta mientras el internacional español se acerca a su salida del Real Madrid

No es la primera vez que se vincula a Ceballos con una salida del Bernabéu. Se ha rumoreado con frecuencia un regreso al Real Betis, pero fue el verano pasado cuando estuvo más cerca de marcharse. El Marsella acordó con el Real Madrid una cesión con opción de compra obligatoria, pero el centrocampista bloqueó el traspaso en los últimos días del mercado, lo que provocó roces con la directiva. A un año de que venza su contrato, su salida parece inevitable.