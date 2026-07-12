Así lo informa el diario deportivo español Mundo Deportivo. Según este, el portero alemán ya habría llegado a un acuerdo con el club holandés sobre el traspaso y esperaría viajar a Ámsterdam para someterse al reconocimiento médico. Sin embargo, ambos clubes aún no se pondrían de acuerdo sobre el reparto del salario de Ter Stegen y el tratamiento fiscal de los pagos mensuales.
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El Ajax pierde la paciencia con Marc-André ter Stegen: un acuerdo especial retrasa su traspaso al FC Barcelona
Según medios holandeses, el Barça seguirá pagando la mayor parte del salario de Ter Stegen, que supera los diez millones de euros para la temporada 2026/27. El portero ya fue cedido al Girona la pasada campaña; entonces el club catalán abonó casi todo su sueldo.
Sin embargo, una lesión grave limitó su participación a solo dos partidos, aunque el club pagó la totalidad del salario acordado. Precisamente eso quiere evitar el Ajax, que busca vincular su parte del sueldo a los minutos que juegue Ter Stegen.
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El Barça empezará la pretemporada con ter Stegen.
Ter Stegen, cuyo contrato con el Barça dura hasta 2028, ya se entrena con los catalanes para la nueva temporada, aunque el primer entrenamiento oficial será el lunes. Ese día se someterá a las pruebas de rendimiento obligatorias y, según las previsiones, recibirá el alta médica para jugar.
El Ajax inició la pretemporada el 1 de julio y aguarda impaciente el cierre del acuerdo. Ya ha jugado dos amistosos y el 23 de julio debutará en la fase de clasificación de la Conference League ante el Ferencvaros o el NK Vojvodina.
Ter Stegen sufrió una lesión en el muslo en primavera que requirió cirugía, por lo que se perdió el Mundial, en el que debía ser el portero titular de Alemania. En un principio, el guardameta del Hoffenheim lo reemplazó, pero poco antes del torneo regresó Manuel Neuer y fue el titular en el campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.
Las estadísticas de Marc-André ter Stegen en la temporada 2025/26:
Partidos: 3 Minutos jugados: 270 Goles encajados: 2 Partidos sin encajar goles: 1
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