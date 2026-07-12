El Ajax pierde la paciencia con Marc-André ter Stegen: un acuerdo especial frena su traspaso al FC Barcelona

Según medios holandeses, el Barça seguirá pagando la mayor parte del salario de Ter Stegen, que supera los diez millones de euros para la temporada 2026/27. El portero ya fue cedido al Girona la pasada campaña, y el pequeño club abonó solo un millón de su sueldo.

Sin embargo, una lesión grave limitó su participación a solo dos partidos, pero el club catalán debió abonar la totalidad del salario pactado. Precisamente eso es lo que el Ajax quiere evitar, vinculando su parte del sueldo a los minutos que juegue el portero.