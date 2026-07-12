Así lo informa el diario deportivo español Mundo Deportivo. El portero alemán ya acordó su traspaso con el club holandés y espera viajar a Ámsterdam para someterse al reconocimiento médico. Sin embargo, ambos clubes aún negocian el reparto del salario de Ter Stegen y el tratamiento fiscal de los pagos mensuales.
Traducido por
El Ajax pierde la paciencia con Marc-André ter Stegen: un acuerdo especial frena su traspaso al FC Barcelona
Según medios holandeses, el Barça seguirá pagando la mayor parte del salario de Ter Stegen, que supera los diez millones de euros para la temporada 2026/27. El portero ya fue cedido al Girona la pasada campaña, y el pequeño club abonó solo un millón de su sueldo.
Sin embargo, una lesión grave limitó su participación a solo dos partidos, pero el club catalán debió abonar la totalidad del salario pactado. Precisamente eso es lo que el Ajax quiere evitar, vinculando su parte del sueldo a los minutos que juegue el portero.
Ter Stegen, cuyo contrato con el Barça dura hasta 2028, ya se ha estado preparando con los catalanes durante los últimos días para la nueva temporada, aunque el primer entrenamiento oficial del Barça no será hasta el lunes. Entonces se someterá a las pruebas de rendimiento obligatorias y, probablemente, recibirá luz verde para jugar la próxima temporada.
El Ajax inició la pretemporada el 1 de julio y aguarda impaciente el cierre del acuerdo. Ya jugó dos amistosos y el 23 debutará en la fase de clasificación de la Conference League ante el Ferencvaros o el NK Vojvodina.
Ter Stegen sufrió una lesión en el muslo en primavera que requirió cirugía y lo marginó del Mundial, donde debía ser el portero titular de Alemania. En un principio, el guardameta del Hoffenheim lo reemplazó, pero poco antes del torneo regresó Manuel Neuer y fue el titular en el campeonato celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.
Las estadísticas de Marc-André ter Stegen en la temporada 2025/26:
Partidos: 3 Minutos jugados: 270 Goles encajados: 2 Partidos sin encajar goles: 1
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias