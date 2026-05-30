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El Ajax nombrará a Michel nuevo entrenador tras el descenso del Girona en La Liga
El Ajax se interesa por Michel tras su salida del Girona
Según informes, el Ajax, gigante de la Eredivisie, está cerca de nombrar a Michel como su nuevo entrenador, y se espera que el fichaje se cierre pronto. A sus 50 años, el valor del técnico se ha mantenido alto pese a una temporada volátil en España que terminó en decepción para su equipo.
El club, que busca recuperar su dominio en la Eredivisie, ve en el exentrenador del Rayo Vallecano al líder ideal para iniciar una nueva era en Ámsterdam. Michel, objetivo de los ‘ajacieden’ desde hace tiempo, tiene ahora el camino despejado para sentarse en el banquillo del Johan Cruyff Arena.
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El Girona confirma la marcha del entrenador madrileño.
El fichaje por el Ámsterdam se confirma tras el anuncio oficial del Girona: Míchel deja el club catalán de inmediato. La decisión llega después del descenso de La Liga esta temporada, un retroceso respecto a los logros del año pasado.
En un comunicado, el club declaró: «Míchel Sánchez no continuará en el Girona. Le agradecemos su dedicación, compromiso y profesionalidad, así como el trato humano y cercano con todos los miembros del club».
De las alturas de la Liga de Campeones al descenso
La etapa de Michel en Cataluña fue de altibajos. Dos temporadas antes había llevado al Girona a su primera Liga de Campeones con un juego atractivo.
Sin embargo, la campaña 2025-26 resultó un escollo insalvable. A pesar del descenso, Michel se va con su prestigio intacto: muchos atribuyen el tropiezo a factores externos, no a falta de tino táctico, y eso lo convierte en candidato ideal para el exigente entorno del Ajax.
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Futuro incierto para el club catalán
Tras la marcha de su entrenador a los Países Bajos, el Girona afronta una difícil reconstrucción en Segunda División. Debe buscar un sustituto que gestione la renovación de la plantilla, pues varios jugadores clave pueden ser fichados por equipos de Primera en verano.
El Ajax terminó la temporada 2025-26 quinto en la Eredivisie y jugará la UEFA Conference League.