Getty
Traducido por
El agente explica cómo se gestó el fichaje de Jesse Lingard por el Corinthians, después de que la exestrella del Manchester United rechazara la oferta de los New York Red Bulls para reunirse con Memphis Depay en Brasil
De Corea del Sur a São Paulo
Han salido a la luz los entresijos de la sorprendente llegada de Lingard al Corinthians, con Martins como principal artífice del fichaje del jugador de 33 años por el Brasileirao tras su paso por el FC Seúl. El proyecto comenzó inicialmente como una propuesta para el Grêmio, pero después de que el equipo de Porto Alegre rechazara seguir adelante con el acuerdo, Martins se decantó por la directiva del Parque São Jorge. A pesar del interés de los New York Red Bulls, Lingard acabó convencido por el proyecto deportivo y el atractivo cultural de jugar en Brasil.
- Getty Images Sport
Presentación del agente y videollamada
Martins detalló los orígenes del fichaje y señaló que el mercado de fichajes abierto en Brasil ofrecía una oportunidad única para el jugador libre de contrato. «Vi que Lingard estaba en el mercado y que la mayoría de los mercados ya se habían cerrado. Brasil era uno de los pocos mercados que seguían abiertos. Así que le pregunté a Vini (su cliente): ¿qué te parece Lingard en el Grêmio?», explicó Martins a Globo Esporte.
«Me puse en contacto con Marcelo Paz y le dije que Jesse estaba libre y quería jugar en Brasil. Le expliqué las condiciones y le mostré que no era nada descabellado: encajaría dentro del límite salarial. Al día siguiente ya tuvimos una videollamada con Lingard, y a partir de ahí las conversaciones avanzaron muy rápido».
La influencia de Depay
Un factor decisivo en la decisión del inglés fue la presencia de Depay, su antiguo compañero en el Manchester United. El delantero holandés le habló muy bien de las instalaciones del club y del estilo de vida en São Paulo, lo que ayudó a Lingard a sentirse seguro con respecto al fichaje. «Me dijo: esto es diferente. Hay un "buen ambiente", se nota la alegría de la gente brasileña», añadió Martins.
- AFP
El debut termina en derrota
Lingard debutó saliendo desde el banquillo en la derrota por 3-1 que sufrió el Corinthians ante el Fluminense el miércoles. Saltó al campo en el minuto 47 en sustitución de Breno Bidon, pero no logró ayudar a su nuevo equipo a sumar ningún punto en el Maracaná. La derrota dejó al Corinthians en el undécimo puesto de la clasificación del Campeonato Brasileiro Serie A, con solo 10 puntos en nueve partidos. Tras no haber conseguido la victoria en seis partidos consecutivos de liga, buscarán sumar tres puntos cuando se enfrenten al Internacional el domingo.