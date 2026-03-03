El agente del exjugador del Inter afirma que el delantero quiere dejar su actual club para jugar con Irán en medio del conflicto con EE. UU. e Israel

En una firme declaración destinada a poner fin a la creciente incertidumbre sobre el futuro del jugador de 33 años, Pastorello insistió en que las informaciones eran totalmente infundadas. El agente italiano destacó que las citas y las intenciones atribuidas a la estrella del Olympiakos no se ajustaban a los compromisos profesionales reales del jugador ni a su mentalidad actual. Al abordar la situación directamente a través de Instagram, el representante pretendía tranquilizar a los aficionados griegos asegurándoles que el rematador sigue siendo una pieza clave del equipo que actualmente compite en lo más alto de la tabla de la Superliga.

La declaración completa de Pastorello decía lo siguiente: «En las últimas horas han circulado declaraciones atribuidas a Mehdi Taremi que no reflejan la realidad de la situación. El jugador está completamente centrado en su trabajo, en Atenas, y en su trayectoria profesional, con compromiso y determinación. En un momento tan delicado como este, es importante evitar interpretaciones fuera de contexto o reconstrucciones inexactas. Confiamos en el sentido de la responsabilidad y el respeto de todos».