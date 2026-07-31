Los números en el fútbol no lo son todo, pero al menos ofrecen una primera instantánea: Soulè jugó mucho la pasada temporada (41 partidos entre la Serie A y la Europa League) y firmó 7 goles y 7 asistencias. Sería demasiado severo juzgarla como una temporada negativa. Seguramente, sin embargo, no bastó para convertirse en un jugador imprescindible para Gasperini. La renovación de Dybala y la llegada de su amigo Castro después hicieron que el argentino cayera a la última fila de preferencias.
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El agente de Soulè llama al Milan: estas son las verdaderas condiciones para cerrar la operación con la Roma
CARACTERÍSTICAS OK
La Roma necesita hacer una caja importante con el mercado de salidas y ha decidido sacrificar el talento de Soulè a pesar de que todavía tiene un contrato muy largo, hasta 2029. Los Friedkin querían venderlo a Arabia por 40 millones, pero el exjugador de la Juventus nunca se abrió a esa opción: quiere quedarse en la Roma y, en caso contrario, su voluntad sería en cualquier caso seguir en Europa. Su agente, Guastadisegno, ha expuesto este tipo de oportunidad al Milan. Al fin y al cabo, tiene las características técnicas que busca Amorim: juega en la mediapunta, es zurdo y necesita un nuevo desafío y una mayor consideración.
Paquete de 32 millones
Premisa obligada: el Milan todavía no ha decidido si activar o no la vía Soule. Las condiciones sobre las que el agente está seguro de negociar hablan de una petición de 30 millones de base fija a la que habrá que añadir bonus. La verdad es que son bajos, unos 2 millones de euros. Matias espera una ofensiva del Milan...
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