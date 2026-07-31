El agente de Soulè llama al Milan: estas son las verdaderas condiciones para cerrar la operación con la Roma

La Roma necesita hacer una caja importante con el mercado de salidas y ha decidido sacrificar el talento de Soulè a pesar de que todavía tiene un contrato muy largo, hasta 2029. Los Friedkin querían venderlo a Arabia por 40 millones, pero el exjugador de la Juventus nunca se abrió a esa opción: quiere quedarse en la Roma y, en caso contrario, su voluntad sería en cualquier caso seguir en Europa. Su agente, Guastadisegno, ha expuesto este tipo de oportunidad al Milan. Al fin y al cabo, tiene las características técnicas que busca Amorim: juega en la mediapunta, es zurdo y necesita un nuevo desafío y una mayor consideración.