Manuel Montipò, agente de Matteo Ruggeri, habla del lateral del Atlético de Madrid nacido en 2002: «Estamos en periodo de fichajes y puede pasar de todo; hay ofertas en Italia y en el extranjero, pero aún no hay nada concreto. Ahora es titular en el Atlético. ¿La Juve? Está en un club de primera y todos los demás clubes de primera se fijan en los jugadores fuertes. Así que podría haber interés, no lo sé, pero podría haberlo».
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El agente de Ruggeri: «¿La Juventus? Todos los grandes clubes se fijan en los jugadores de calidad»
El agente destacó el rendimiento del extremo en el Atlético de Diego Simeone, según recogegianlucadimarzio.com: «Ruggeri ha jugado 48 partidos y ha dado 7 asistencias con el Atlético de Madrid. Ha sido titular en casi todos, el club está muy satisfecho y quiere conservarlo. Hoy es titular en el Atlético».