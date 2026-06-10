El agente de Ruggeri: «¿La Juventus? Todos los grandes clubes se fijan en los jugadores de calidad»

Manuel Montipò, agente de Matteo Ruggeri, habla del lateral del Atlético de Madrid nacido en 2002: «Estamos en periodo de fichajes y puede pasar de todo; hay ofertas en Italia y en el extranjero, pero aún no hay nada concreto. Ahora es titular en el Atlético. ¿La Juve? Está en un club de primera y todos los demás clubes de primera se fijan en los jugadores fuertes. Así que podría haber interés, no lo sé, pero podría haberlo».