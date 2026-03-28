El agente de Romelu Lukaku se ha propuesto limar asperezas con el Nápoles, ya que el delantero se niega a volver a los entrenamientos

Según Sky, los representantes de Lukaku estarían manteniendo conversaciones intensas con la directiva del Nápoles para calmar un conflicto que se estaba gestando entre el jugador y el club. Las tensiones aumentaron considerablemente después de que el delantero de 32 años optara por quedarse en Amberes para entrenar en una clínica privada en lugar de regresar a Italia como se le había indicado. Según informaciones procedentes de Italia, el objetivo principal de estas conversaciones es garantizar que la situación no derive en sanciones oficiales ni en una exclusión a largo plazo de la plantilla del primer equipo.

El Nápoles está pasando de las sanciones económicas a buscar un término medio, optando por una resolución pacífica en lugar de un ultimátum formal. Ambas partes esperan alcanzar una solución definitiva en un plazo de 72 horas para facilitar el regreso de Lukaku a Italia.