El agente de Mohamed Salah se pronuncia sobre los rumores en torno al futuro de la estrella tras confirmar que abandonará el Liverpool este verano

El contundente mensaje del representante llega tras el emotivo comunicado del jugador de 33 años. A pesar de haber firmado el año pasado una ampliación de contrato que le mantendría en el club hasta 2027, se ha llegado a un acuerdo para poner fin a su ilustre etapa de nueve años un año antes de lo previsto. Los rumores habían ido en aumento a lo largo de una temporada difícil, agravada por una disputa pública con el entrenador Arne Slot, en la que el jugador expresó sentirse «tirado bajo el autobús».

Dirigiéndose directamente a los aficionados en un vídeo sorpresa, declaró: «Nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club».