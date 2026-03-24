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El agente de Mohamed Salah se pronuncia sobre los rumores en torno al futuro de la estrella tras confirmar que abandonará el Liverpool este verano
Salah publica un emotivo vídeo de despedida de Anfield
El contundente mensaje del representante llega tras el emotivo comunicado del jugador de 33 años. A pesar de haber firmado el año pasado una ampliación de contrato que le mantendría en el club hasta 2027, se ha llegado a un acuerdo para poner fin a su ilustre etapa de nueve años un año antes de lo previsto. Los rumores habían ido en aumento a lo largo de una temporada difícil, agravada por una disputa pública con el entrenador Arne Slot, en la que el jugador expresó sentirse «tirado bajo el autobús».
Dirigiéndose directamente a los aficionados en un vídeo sorpresa, declaró: «Nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida. El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club».
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Abbas desmiente los rumores sobre su traspaso
Tras los numerosos rumores difundidos por los medios, el agente recurrió a la red social X para abordar las intensas especulaciones en torno al futuro de su cliente. Los rumores se dispararon apenas unas horas después de que el internacional confirmara su inminente salida de Merseyside. Dado que el delantero se convertirá en un agente libre muy codiciado, varios medios afirmaron falsamente conocer su próximo destino. Para acallar los rumores, el representante publicó un comunicado característicamente directo. Advirtió: «No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Esto también significa que nadie más lo sabe. Cuidado con los buscadores de atención que solo quieren generar clics».
Los interesados hacen cola para conseguir un autógrafo
A pesar de que aún no hay un acuerdo confirmado, la pugna por hacerse con los servicios del legendario extremo dominará sin duda la próxima ventana de fichajes de verano. Según se informa, el Al-Ittihad, uno de los grandes de la Liga Profesional Saudí, ha mantenido conversaciones sobre un posible traspaso, reafirmando su deseo de larga data de traer a la superestrella a Oriente Medio. Además, los equipos de la Major League Soccer se han perfilado como alternativas viables en caso de que busque un nuevo reto fuera de Europa. Como agente libre más cotizado del mercado, no le faltarán ofertas lucrativas, aunque el mundo deberá esperar a una actualización oficial por parte de su entorno.
- AFP
Ahora la atención se centra en conseguir títulos
Mientras los debates sobre su futuro siguen en pleno apogeo, el tercer máximo goleador de todos los tiempos de los Reds está totalmente centrado en terminar la temporada actual con buen pie. El club ha publicado un comunicado en el que confirma su marcha al final de la temporada 2025-26, señalando su deseo de ofrecer transparencia a los aficionados por respeto y gratitud. Aunque la defensa del título de la Premier League ha terminado, todavía existe la oportunidad de añadir una FA Cup y otra medalla de la Liga de Campeones a una vitrina de trofeos ya repleta.