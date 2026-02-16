El agente de Jurgen Klopp revela que el exentrenador del Liverpool fue contactado por el Manchester United y el Chelsea tras su salida de Anfield

Kosicke ha revelado ahora cómo los clubes han intentado convencer a Klopp para que vuelva a los banquillos, afirmando que ya ha rechazado ofertas de dos rivales del Liverpool en la Premier League: «Incluso el Chelsea y el Manchester United se interesaron por él, aunque Jürgen había dejado claro que no entrenaría a ningún otro club en Inglaterra. Estas ofertas siguen llegando. Está muy contento con lo que ha conseguido. Y sigue siendo maravilloso pasar a la historia como uno de los pocos entrenadores que solo ha dirigido tres clubes y nunca ha sido despedido.

Quizás en algún momento diga que necesita volver a oler el vestuario. Pero por ahora está muy, muy contento en su puesto. Antes de fichar por el Red Bull, Jürgen podría haber entrenado a Estados Unidos o Inglaterra. Probablemente también a Alemania, si Julian Nagelsmann no hubiera estado ya allí».