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El agente de Gabriel Martinelli revela que el extremo brasileño rechazó a rivales de la Premier League para cerrar su salida del Arsenal al Al-Hilal por 60 millones de libras
Se acaba una era en el Emirates
Martinelli dejó el Arsenal a principios de septiembre, poniendo fin a una productiva etapa de siete años en Inglaterra. Arteta informó explícitamente al jugador de 25 años de que ya no entraba en sus planes para el primer equipo en la presente temporada, lo que provocó una salida permanente.
El traspaso supuso un enorme impulso económico para el Arsenal, que se aseguró una cantidad garantizada de 60 millones de libras. Mientras tanto, el internacional brasileño firmó un lucrativo nuevo contrato, superando con facilidad las 180.000 libras semanales que percibía anteriormente en el norte de Londres.
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El agente explica la marcha de mutuo acuerdo
Marcos Casseb, agente de Martinelli, consideró que el momento era perfecto para que su cliente buscara un nuevo comienzo tras el reciente triunfo del Arsenal en la Premier League. En declaraciones a Itatiaia Esporte, Casseb detalló el acuerdo mutuo entre el jugador y la directiva del club.
"El Arsenal atravesó una gran reestructuración y, el año pasado, ganó la Premier League", afirmó Casseb. "Sentimos que era el momento de que siguiera su camino, y el club también lo veía así. Fue una salida muy buena para él y para el Arsenal".
El agente también destacó el importante legado financiero que su cliente dejó en el Emirates. "Además de todo lo demás, también se convirtió en la mayor venta de la historia del Arsenal y todavía ayudó al Arsenal a ganar mucho dinero con su salida", añadió.
Rechazar el interés de Europa para empezar de nuevo
A pesar de la postura de Arteta, a Martinelli no le faltaron pretendientes de primer nivel en toda Europa. Casseb confirmó que equipos no identificados de la Premier League, junto con clubes de la máxima categoría de Italia y Alemania, intentaron hacerse con la firma del extremo antes de que optara por Asia.
Al explicar la decisión de elegir Al-Hilal en lugar de seguir en Europa, Casseb señaló: "¿Recibió ofertas? Sí, las recibió. Tuvimos ofertas de clubes italianos, tuvimos ofertas de clubes alemanes y tuvimos ofertas de otros clubes de la Premier League, pero fue un momento en el que creo que necesitaba, y también quería, despejar un poco la cabeza, cambiar de aires".
Casseb elogió la visión del club saudí y apuntó a un cambio más amplio en la estrategia de captación en Oriente Medio, orientada a talentos más jóvenes. "Se fue al club más grande de Asia para formar parte de un proyecto muy ambicioso", dijo. "Esa es una tendencia en el fútbol árabe ahora mismo, están cambiando la forma en que quieren fichar jugadores. Han estado intentando hacer eso, bajar la media de edad de la liga, y su proyecto ha atraído mucha atención".
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Un nuevo capítulo en Oriente Medio
Martinelli buscará ahora consolidarse como una figura central en el ambicioso proyecto deportivo del Al-Hilal. Al incorporarse a una plantilla que cuenta con múltiples estrellas internacionales que participaron en la Copa del Mundo y tienen menos de 27 años, el brasileño deberá adaptarse rápidamente a su nuevo entorno. Su desafío inmediato será justificar su elevado precio de 60 millones de libras mientras ayuda a su nuevo club a mantener su dominio nacional en una liga en plena evolución.
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