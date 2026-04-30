El agente de Enzo Fernández responde tras la publicación de un vídeo en el que se ve al jugador del Chelsea saludando a Jude Bellingham en Madrid

Javier Pastore, exestrella del París Saint-Germain y ahora representante de Fernández, ha desmentido que su cliente presione para fichar por el Madrid. Los rumores crecieron tras publicarse fotos en redes del jugador en el Open de Madrid junto a sus compañeros del Chelsea Marc Cucurella y Joao Pedro, donde también saludó a Bellingham. Esto sucede un mes después de que el Chelsea lo sancionara por un supuesto comportamiento poco profesional y una posible insinuación de traspaso.

En declaraciones al diario AS, Pastore aclaró: «Se habla mucho, pero no está pasando nada. Está centrado en terminar la temporada con fuerza en el Chelsea». Y añadió: «Hizo algunos comentarios que quizá no fueron los más acertados, pero no dijo nada fuera de lo normal. Simplemente habló de Madrid, que le gusta mucho».







