Livakovic se incorporó al gigante catalán procedente del Fenerbahce por una cantidad cercana a los 3 millones de euros, en una de las operaciones más inesperadas del verano. El croata ya ha hecho su debut oficial, como suplente del actual e indiscutible titular Joan Garcia.

El traspaso tenía inicialmente una hoja de ruta completamente distinta. Tras su llegada definitiva a España, el portero debía regresar de inmediato a su país con una cesión a corto plazo para garantizarse minutos con regularidad.

Sin embargo, esas negociaciones se rompieron por la duración propuesta para la cesión temporal, lo que llevó a Livakovic a quedarse en Cataluña. Ahora está claramente por delante del veterano Wojciech Szczesny en la jerarquía del club.



