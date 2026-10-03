La semana pasada, al hablar sobre el desarrollo de jóvenes talentos como Dowman, Carsley explicó el enfoque cauteloso que adopta la estructura de la selección. Carsley declaró: «Es importante que los jugadores se desarrollen a su propio ritmo. Max es un talento extraordinario, el momento y el equilibrio de cuándo llegue a la sub-21 es inevitable. Va a la sub-21 por su talento, pero tenemos que asegurarnos de hacerlo en el momento adecuado. Tenemos que tener paciencia y asegurarnos de que, en última instancia, queremos que jueguen durante un periodo prolongado con la selección absoluta. Así que tenemos que asegurarnos de acertar con los tiempos. Tuvimos un problema similar hace unos años con Ethan Nwaneri. Llegó pronto, debutó y le ha ido realmente bien, y existe esa tendencia a acelerarle rápidamente».