El actor de Rápido y Furioso insinúa la aparición de Cristiano Ronaldo, pero ¿la imagen es real o es IA?

A pesar de la incertidumbre que rodea la imagen en sí, la idea de que Ronaldo se una a la saga Fast & Furious está lejos de ser fantasiosa. Vin Diesel ya ha alimentado la especulación, revelando previamente en Instagram que los cineastas habían “escrito un papel” específicamente para el ícono portugués.

Vin Diesel dijo en Instagram sobre una posible aparición de Ronaldo en la franquicia de películas: "Todos preguntaron, ¿estaría él en la mitología de Fast...? Tengo que decirles que él es auténtico. Escribimos un papel para él... @cristiano."

El próximo capítulo de la larga saga, ampliamente considerado como titulado Fast & Furious 11 o Fast Forever, se espera que sirva como la entrega final de una saga que comenzó en 2001. Tentativamente programado para estrenarse en 2027, la película ya ha estado rodeada de intriga, con Diesel insinuando el posible regreso del personaje de Paul Walker, Brian O’Conner, tras la trágica muerte del actor en 2013.

"Dije, 'Bajo tres condiciones.' Primero, traer la franquicia de vuelta a LA. La segunda, volver a la cultura del automóvil y las carreras callejeras. Y tercero, reunir a Dom y Brian O’Conner," añadió.

Con el reloj avanzando hacia el final de la franquicia, la ventana para que Ronaldo haga una aparición especial se está reduciendo. Los recientes retrasos en la producción significan que la fecha de estreno sigue siendo incierta, pero las limitaciones de tiempo podrían determinar si el jugador de 40 años puede estar involucrado de manera realista, especialmente con sus compromisos futbolísticos actuales.