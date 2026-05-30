El AC Milan se reunirá con Oliver Glasner, exentrenador del Crystal Palace, para valorar su fichaje

Según el Daily Mail, el AC Milan se reunirá con Glasner para hablar del puesto de entrenador. Los rossoneri buscan reemplazar a Massimiliano Allegri y el ex técnico del Crystal Palace lidera la lista de candidatos.

Tras una temporada decepcionante, el club busca un nuevo rumbo y valora la flexibilidad táctica y el palmarés del técnico de 51 años. Después de su exitosa etapa en Inglaterra, Glasner podría liderar uno de los clubes más históricos de Europa, que aspira a recuperar el trono de la Serie A.