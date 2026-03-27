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El AC Milan se plantea traer de vuelta a Italia al que fuera máximo goleador de la Serie A, en medio de las negociaciones con el agente del delantero
Los rossoneri se reúnen con el representante de Retegui
El Milan ha dado los primeros pasos oficiales hacia una posible renovación veraniega al iniciar contactos con el entorno de Retegui, según Calcionews24. Al parecer, el director deportivo Igli Tare se reunió con el agente Alessandro Moggi en Milán para discutir la viabilidad de traer de vuelta a la Serie A al internacional italiano.
Aunque la reunión ha servido como una misión preliminar de «recopilación de información», aún no se ha presentado ninguna oferta oficial al Al-Qadsiah. El club está analizando actualmente los detalles logísticos del acuerdo, con el objetivo de inyectar potencia de ataque contrastada a una línea ofensiva que ha tenido dificultades para mantener la regularidad a lo largo de la presente temporada.
- AFP
Allegri señala a su principal objetivo
Se cree que Allegri es el principal impulsor de este interés, ya que considera a Retegui el perfil ideal para liderar su delantera. El entrenador da prioridad a un delantero centro físico y depredador que comprenda las exigencias tácticas de la máxima categoría italiana, unos criterios que el exjugador del Génova y del Atalanta cumple a la perfección.
El giro del Milan hacia Retegui también se debe a la creciente frustración en otras negociaciones. Aunque el club había estado siguiendo de cerca a la estrella en ascenso del Bolonia, Santiago Castro, las conversaciones se han vuelto cada vez más complejas, lo que ha llevado a la directiva rossonera a centrarse en el consolidado palmarés internacional del actual delantero del Al Qadsiah.
Los obstáculos financieros
A pesar del interés mutuo, cualquier posible acuerdo se enfrenta a importantes obstáculos económicos. Retegui fichó por la Liga Profesional Saudí en julio de 2025 por una cantidad superior a los 65 millones de euros, y su salario actual —estimado entre 16 y 20 millones de euros al año— se sitúa muy por encima de la estructura salarial habitual del Milan.
Para que el fichaje se materialice, es probable que los rossoneri necesiten un acuerdo creativo. Esto implicaría un contrato de cesión en el que el Al-Qadsiah se comprometiera a subvencionar una gran parte del salario del delantero, o una importante concesión económica por parte del propio jugador para facilitar su regreso al fútbol europeo.
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¿Y ahora qué?
El Milan ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de la Serie A, a seis puntos del líder, el Inter. A falta de ocho jornadas para el final de la liga italiana, las próximas semanas serán cruciales para los rossoneri, que siguen en la lucha por superar a los nerazzurri y proclamarse campeones.
Los hombres de Allegri se enfrentarán al Nápoles tras el parón internacional. Mientras tanto, la directiva del club seguirá evaluando diversas opciones en ataque, entre ellas Retegui.