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El AC Milan se apresura a asegurar la continuidad de Alphadjo Cisse con un nuevo y sustancioso contrato tras su triplete en la Europa League
El Milan se prepara para recompensar a su héroe adolescente
El Milan quiere asegurar la continuidad de Cisse con un contrato mejorado tras su fulgurante comienzo en el club. Gazzetta indica que las conversaciones formales con los representantes del jugador de 19 años podrían comenzar a finales de la próxima semana.
El club italiano espera cerrar un acuerdo antes de que termine el año para reflejar la nueva condición de Cisse como una auténtica estrella del primer equipo. El delantero ya tenía contrato hasta el verano de 2030, pero su impacto inmediato ha acelerado los planes para mejorar sus condiciones.
Según las informaciones, Cisse cobra actualmente 800.000 € por temporada, una cifra que se espera que aumente considerablemente cuando firme la posible ampliación de contrato.
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La historia europea desata una carrera por cerrar contratos
La urgencia por cerrar el acuerdo propuesto se debe directamente a la deslumbrante actuación de Cisse en la victoria del jueves por 4-0 ante el RB Salzburg en la Europa League. El adolescente dio una exhibición y fue elegido mejor jugador del partido tras firmar un triplete perfecto.
Así, Cisse se convirtió en el futbolista italiano más joven de la historia en marcar un triplete en una gran competición europea. Su eficacia de cara a portería cautivó a los aficionados y consolidó su reputación como uno de los jóvenes talentos ofensivos más prometedores de Europa. La directiva del Milan considera ahora prioritario mejorar cuanto antes su contrato para reconocer su rápida progresión hasta convertirse en un jugador decisivo capaz de resolver partidos.
Rápido ascenso desde la Serie B
La rápida irrupción de Cisse en la máxima categoría llega tras una trayectoria de formación muy exitosa. El Milan cerró su fichaje procedente del Hellas Verona al final del mercado de enero de este año y lo dejó cedido.
Pasó el resto de la temporada 2025-26 en el Catanzaro, donde firmó una destacada temporada de irrupción en la Serie B. Cisse marcó seis goles en 22 partidos en la segunda categoría, muestra del instinto goleador que llevó al Milan a ficharlo. Ese rendimiento se ha trasladado sin dificultades a la máxima categoría: Cisse ha marcado cinco goles en sus primeros siete partidos con la camiseta del Milan.
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¿Qué le espera a Cisse?
Con las negociaciones formales para renovar el contrato previstas para los próximos días, el Milan intentará alcanzar rápidamente un acuerdo con el entorno de Cisse. La directiva quiere dejar cerrada la renovación mucho antes de que termine el año natural. Sobre el terreno de juego, el joven delantero tratará de mantener su increíble racha mientras el Milan afronta un apretado calendario de partidos nacionales y europeos.
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