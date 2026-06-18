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Muhammad Zaki

Traducido por

El AC Milan recurre a una leyenda del Borussia Dortmund para impulsar el proyecto de Rubem Amorim tras el fracaso de las negociaciones con el Tottenham

AC Milán
R. Amorim
Borussia Dortmund
Tottenham
S. Kehl
Serie A
Bundesliga
Premier League

Según informes, el AC Milan ha elegido a Sebastian Kehl, exdirector deportivo del Borussia Dortmund, para liderar su renovación deportiva bajo la dirección del nuevo entrenador, Ruben Amorim. Tras una temporada decepcionante que llevó a los rossoneri a prescindir de su anterior dirección deportiva, el club busca con rapidez una estructura directiva que se ajuste a la visión táctica moderna de Amorim.

  • Kehl se perfila como candidato

    La búsqueda de un nuevo director técnico del AC Milan dio un giro tras el fracaso en fichar a Markus Krosche, del Eintracht Fráncfort. Según la Gazzetta dello Sport, ahora apuntan a Kehl, libre tras dejar el Borussia Dortmund este año. Su amplia experiencia en la élite y su éxito formando talentos en Alemania lo convierten en un candidato atractivo.


    • Anuncios
  • KehlGetty Images

    El análisis de los Spurs supone un impulso

    El interés del Milán por Kehl llega en buen momento: el directivo alemán vio frustrado su fichaje por la Premier. Kehl negoció con el Tottenham, viajó a Londres y, pese a todo, el acuerdo fracasó por discrepancias sobre la futura dirección del club londinense.

    Ahora Milan, cuyo propietario Gerry Cardinale quiere un entorno de alto rendimiento para el recién nombrado Rubén Amorim, ve la oportunidad de ficharlo. A diferencia del Tottenham —donde, según informes, pesaron las diferencias sobre la jerarquía y la influencia del entrenador Roberto De Zerbi—, el club italiano busca un director que se adapte a las exigencias del técnico portugués sobre la plantilla.

  • El reencuentro de Amorim con el Sporting

    El nombramiento de un nuevo director es clave para los fichajes de Amorim. El técnico quiere llevar a San Siro a Morten Hjulmand y Francisco Trincão, del Sporting CP, para implementar su sistema.

    Tener a un director como Kehl facilitaría las complejas negociaciones por ambos jugadores. Aunque el Manchester United y el Manchester City siguen a Hjulmand, el Milan confía en que la relación personal de Amorim con el centrocampista danés les dé ventaja. Trincao, por su parte, destaca por su versatilidad táctica, alineada con la visión innovadora que Cardinale busca para el club.


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    Lista de candidatos preseleccionados para el cargo de director y alternativas

    Aunque Kehl es un candidato destacado, el Milan sigue buscando un director técnico. Entre los nombres figuran José Boto, ex ojeador del Benfica que ahora trabaja en el Flamengo y conoce a Amorim de su etapa en Lisboa, y Devin Ozek, exjugador del Fenerbaçe.

    Un intermediario también ha propuesto a Jason Ayto, quien acaba de dejar el Brighton. El club busca un director que comparta la visión de Cardinale de un fútbol agresivo y de ataque. Como explicó Cardinale sobre la era Amorim: «Es uno de los entrenadores mejor preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso, con una identidad futbolística clara y un enfoque táctico bien definido. Rubén cree en un fútbol ofensivo y de alta intensidad. Su filosofía encaja a la perfección con nuestra visión».