¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

El AC Milan prepara un contrato «para siempre» para Adrien Rabiot mientras el conjunto rossonero se mueve para asegurar a su pieza clave en el centro del campo hasta 2030

A. Rabiot
AC Milán
Serie A

El AC Milan prepara una nueva ampliación de contrato a largo plazo para su centrocampista estrella Adrien Rabiot con el objetivo de mantenerlo en San Siro hasta 2030. El propietario rossonero, Gerry Cardinale, supervisará personalmente las negociaciones en octubre para asegurar el futuro del francés con un posible contrato «para siempre».

  • El Milan prepara una renovación a largo plazo para Rabiot

    El Milan está decidido a atar a Rabiot con una ampliación de contrato a largo plazo. El conjunto rossonero aspira a ampliar su vínculo al menos hasta 2030, según Gazzetta. El propietario del club, Cardinale, ha situado la renovación del francés entre sus principales prioridades.

    Está previsto que supervise personalmente las negociaciones en octubre, en cuanto regrese a Milan. Como cumplirá 32 años en abril, esta propuesta de renovación actuaría en la práctica como un contrato «para siempre» para Rabiot. Le ofrece al versátil centrocampista la oportunidad de terminar su carrera al máximo nivel con el conjunto rossonero.

    • Anuncios
  • Rabiot MilanGetty Images

    Rabiot, asentado y comprometido en San Siro

    La completa satisfacción de Rabiot con su vida en San Siro ha convertido su renovación en una prioridad absoluta. A diferencia de algunos compañeros, que se han mostrado más reservados, el centrocampista ha dejado clara su devoción.

    "Nunca pensé en irme del Milan; soy feliz aquí", declaró públicamente Rabiot. Esa alegría se ve sobre el césped, especialmente en sus entusiastas celebraciones tras marcar tanto al Torino como al Lecce.

    También ha demostrado una gran capacidad de adaptación al actuar como mediocentro defensivo, organizador retrasado o por detrás del delantero centro. Rabiot sigue siendo un nexo de equilibrio vital entre líneas.

  • Un fichaje a precio de saldo causa un impacto inmediato en la Serie A

    El internacional francés llegó a San Siro el 1 de septiembre de 2025 por apenas 7 millones de euros procedente del Marsella. La presencia de Max Allegri en el banquillo ayudó al Milan a hacerse con una auténtica ganga.

    Aquel traspaso se produjo después de un altercado en el Marsella con su excompañero Jonathan Rowe, que llevó al entonces entrenador Roberto De Zerbi a apartar a ambos jugadores. El Milan aprovechó la oportunidad, después de ver a Rabiot fichar por el Marsella como agente libre tras dejar la Juventus.

    Durante su primera temporada, Rabiot solo se perdió siete partidos de la Serie A por lesión y sanción. En sus otras 29 apariciones, fue titular en todos los encuentros y nunca fue sustituido antes del pitido final.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LECCEAFP

    Cardinale, listo para liderar las conversaciones contractuales de octubre

    Tras unas largas vacaciones acordadas con el entrenador Ruben Amorim, Rabiot tuvo un impacto inmediato esta temporada. Saliendo desde el banquillo ante el Torino, marcó y dio una asistencia antes de ser titular contra la Juventus, la Lazio y el Lecce.

    Cardinale iniciará oficialmente las conversaciones para la renovación del contrato en las próximas dos o tres semanas. Aunque la duración exacta y los términos económicos aún no se han concretado, la intención del Milan de quedarse con Rabiot está clara.

    Con su madre y agente Veronique gestionando sus asuntos, el centrocampista está listo para sellar su futuro. Todo apunta a que Rabiot seguirá siendo el eje del centro del campo del Milan durante los próximos años.

Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milán crest
AC Milán
MIL