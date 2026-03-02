El AC Milan podría recurrir a la FIFA después de que el Corinthians rechazara el traspaso a pesar del acuerdo de 17 millones de euros

La situación se ha complicado cada vez más porque el Milan cree que ya tiene un acuerdo vinculante. Según algunas informaciones, los rossoneri poseen documentos firmados por el departamento jurídico del Corinthians, lo que podría interpretarse como una aprobación preliminar del traspaso. Si el equipo brasileño sigue bloqueando la operación, el gigante italiano está dispuesto a llevar el asunto ante la FIFA para hacer valer sus derechos.

Si el caso llegara a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA o a la Cámara del Estatuto del Jugador, el resultado sería incierto. Es muy improbable que un tribunal obligue a un club a traspasar físicamente a un jugador en contra de su voluntad actual. En cambio, el resultado más probable de una victoria legal para el Milan sería una importante compensación económica. Sin embargo, el objetivo principal de los rossoneri sigue siendo llevar al talentoso centrocampista al San Siro para reforzar una plantilla que competirá en múltiples frentes la próxima temporada bajo la dirección de Massimiliano Allegri.