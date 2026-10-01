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imago-sport-1082214787.jpgAgenciaLOF
Adhe Makayasa
Traducido por

El AC Milan planea lanzarse a por el prodigio del Granada Owen Emeka, pero se enfrenta a la competencia del Real Madrid

Fichajes
AC Milán
O. Emeka
D. Rodriguez
Serie A
Granada
Segunda Division
Real Madrid
Primera División

El AC Milan se ha sumado a la carrera por fichar a la sensación del Granada Owen Emeka después de que una misión inicial de ojeadores dejara informes muy positivos, aunque el gigante europeo Real Madrid también está siguiendo al adolescente. El extremo de 17 años tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros en su contrato, y ambos pesos pesados del continente siguen ahora muy de cerca su rápido progreso en España.

  • Un gigante italiano sigue de cerca a un prodigio español

    Un ojeador del Milan viajó inicialmente a España el 12 de septiembre para seguir de cerca al centrocampista de 19 años Dylan Rodriguez durante el empate 1-1 del Granada ante el Albacete. Sin embargo, fue Emeka quien acaparó los focos, firmando una deslumbrante carrera en solitario antes de definir con contundencia en el primer palo. Según La Gazzetta dello Sport, el adolescente de ascendencia nigeriana tiene una cláusula de rescisión de 15 millones de euros (13 millones de libras/17 millones de dólares) y ahora figura con firmeza en los radares de fichajes tanto del Milan como del Madrid.

  • imago-sport-1082206584.jpgZUMA Press Wire

    La estrella revelación recibe su primera llamada con la absoluta

    Las impresionantes actuaciones del extremo con la cantera del Granada la pasada temporada convencieron a la cúpula andaluza de que estaba listo para dar el salto al primer equipo. Al recordar la sobresaliente actuación del joven ante el Madrid en las semifinales del campeonato nacional sub-19, personas del entorno del club concluyeron: "Bien, este chico quizá ya esté listo".

    Esa confianza obtuvo una rápida recompensa, ya que Emeka ha marcado un gol en seis apariciones en Segunda División esta temporada y se ha convertido en el segundo goleador más joven de la historia del Granada.


  • La prometedora perla polivalente deslumbra a los ojeadores europeos

    Mientras el Milan sigue atento a Emeka, el gigante de la Serie A también mantiene a Rodriguez en su lista de objetivos por su flexibilidad táctica en el centro del campo. No obstante, Emeka acapara la atención principal después de haberse comprometido ya con un contrato de larga duración hasta 2031, y observadores locales lo comparan con Jude Bellingham por su perfil atlético. El plan del Milan probablemente pasaría por integrar inicialmente al adolescente en su equipo reserva para favorecer su desarrollo, aunque será necesario actuar con rapidez dado el interés continuado del Madrid.

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  • imago-sport-1082482403.jpgAgenciaLOF

    El escenario internacional llama al talento emergente

    Emeka se prepara ahora para centrar su atención en sus compromisos internacionales con la selección sub-18 de España de cara al Mundial juvenil de este mes de noviembre en Qatar. A nivel de clubes, el potente extremo está decidido a consolidarse como titular habitual a las órdenes de Pacheta para ayudar a impulsar al Granada en la clasificación de Segunda División. Mientras tanto, se espera que responsables de San Siro y del Santiago Bernabéu mantengan misiones de seguimiento periódicas antes de que se abra el mercado de fichajes de invierno.