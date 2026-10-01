El AC Milan planea lanzarse a por el prodigio del Granada Owen Emeka, pero se enfrenta a la competencia del Real Madrid

Las impresionantes actuaciones del extremo con la cantera del Granada la pasada temporada convencieron a la cúpula andaluza de que estaba listo para dar el salto al primer equipo. Al recordar la sobresaliente actuación del joven ante el Madrid en las semifinales del campeonato nacional sub-19, personas del entorno del club concluyeron: "Bien, este chico quizá ya esté listo".

Esa confianza obtuvo una rápida recompensa, ya que Emeka ha marcado un gol en seis apariciones en Segunda División esta temporada y se ha convertido en el segundo goleador más joven de la historia del Granada.



