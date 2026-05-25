AFP
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El AC Milan despide a Massimiliano Allegri y a toda la dirección deportiva tras fallar en la clasificación a la Liga de Campeones; se espera que el técnico reemplace a Antonio Conte en el Nápoles
Gran reorganización en el Milan
RedBird Capital, dueña del AC Milan, ha anunciado una reorganización total de la dirección tras la eliminación de la Champions. Junto al cese de Allegri, han sido destituidos el director ejecutivo Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.
La decisión llega tras la última jornada de la Serie A, donde la derrota 2-1 ante el Cagliari dejó al equipo en quinta posición y lo relegó a la Europa League. Es un retroceso, pues el club falla dos años seguidos en clasificarse para la máxima competición europea tras cuatro años de presencia ininterrumpida.
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La campaña de las etiquetas de propiedad ha sido un fracaso rotundo
La directiva del club fue clara al valorar una temporada que prometió mucho pero no dio frutos. A pesar de permanecer entre los dos primeros puestos casi todo el año, el colapso final fue decisivo para Allegri y su cuerpo técnico. La frustración se notó en el comunicado oficial que explicó la decisión, tras quedarse fuera de la Champions y conformarse con la Europa League.
«Tras la decepción del año pasado, el objetivo era volver a la Liga de Campeones y sentar las bases para ganar de forma consistente en lo más alto de la Serie A», afirmó el club. «Durante la mayor parte de esta temporada estuvimos entre los dos primeros, con opciones reales de Scudetto. La recta final fue inconsistente y la derrota de anoche convirtió la temporada en un fracaso».
El golpe definitivo al segundo mandato de Allegri
Allegri regresó a San Siro con la misión de devolver al Milan a la gloria, evocando el Scudetto que ganó entre 2010 y 2014. Sin embargo, el técnico de 58 años, originario de Livorno, no repitió aquel éxito y su segunda etapa duró solo una temporada.
El golpe final llegó cuando el Como, tras golear 4-1 al Cremonese, superó al Milan en la lucha por los cuatro primeros puestos. Para un técnico con cinco Scudetti y cinco Copas de Italia con la Juventus, esta derrota supone una humillante mancha en un palmarés brillante.
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La incertidumbre se cierne sobre el Milan, que busca un nuevo rumbo
Con todo el departamento deportivo vacante, el Milan afronta un verano de grandes cambios. Las salidas de Furlani, Tare, Moncada y Allegri indican que RedBird Capital busca un cambio cultural radical para acortar la brecha entre sus ambiciones y el rendimiento del equipo.
El club cerró su comunicado asegurando que «se anunciarán nuevos nombramientos en cuanto se confirmen, para tener la estructura lista de cara a la próxima temporada».