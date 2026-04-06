El AC Milan da por perdido el título de la Serie A, mientras que Max Allegri marca un objetivo para Christian Pulisic y compañía tras la derrota ante el Nápoles

Allegri se mostró brutalmente sincero sobre la situación actual del Milan tras perder puntos cruciales. La derrota por 1-0 del lunes en la Serie A significa que el club se encuentra ahora a nueve puntos del líder, el Inter, y a dos del Nápoles. En consecuencia, el entrenador ofreció una visión realista de sus ambiciones en la liga.

«La lucha por el Scudetto ya no es para nosotros, el Inter está a nueve puntos y el Nápoles nos ha adelantado. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, partido a partido. Ahora mismo vamos por buen camino para alcanzar nuestro objetivo, pero no se decidirá en una o dos semanas; tenemos que mantener esa ventaja intentando ganar los partidos», declaró Allegri a DAZN.