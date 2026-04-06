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El AC Milan da por perdido el título de la Serie A, mientras que Max Allegri marca un objetivo para Christian Pulisic y compañía tras la derrota ante el Nápoles
Allegri da por perdido el sueño del título
Allegri se mostró brutalmente sincero sobre la situación actual del Milan tras perder puntos cruciales. La derrota por 1-0 del lunes en la Serie A significa que el club se encuentra ahora a nueve puntos del líder, el Inter, y a dos del Nápoles. En consecuencia, el entrenador ofreció una visión realista de sus ambiciones en la liga.
«La lucha por el Scudetto ya no es para nosotros, el Inter está a nueve puntos y el Nápoles nos ha adelantado. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, partido a partido. Ahora mismo vamos por buen camino para alcanzar nuestro objetivo, pero no se decidirá en una o dos semanas; tenemos que mantener esa ventaja intentando ganar los partidos», declaró Allegri a DAZN.
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Las jugadas de ataque fracasan
El entrenador sorprendió al dejar a Pulisic y a Leao en el banquillo, apostando en su lugar por una pareja aún sin probar formada por Niclas Fullkrug y Christopher Nkunku. Al defender su elección, Allegri declaró: «Creo que Nkunku y Fullkrug hicieron un buen partido; Nkunku trabajó para el equipo y tuvo un par de ocasiones. Alguien como él tiene que materializar alguna de esas oportunidades».
Al referirse al rendimiento general y a las ocasiones falladas, añadió: «El fútbol se compone de estas situaciones; todo el equipo jugó bastante bien. Permitimos un disparo de [Leonardo] Spinazzola en la primera parte que no deberíamos haberle dejado pasar, y luego sufrimos con algunos contraataques».
Los problemas de salud limitan las opciones
La ausencia de los extremos titulares resultó costosa, pero el entrenador insistió en que tenía las manos atadas por las limitaciones físicas tras el parón internacional. Pulisic no volvió a los entrenamientos hasta poco antes del partido, mientras que Leao ha perdido el ritmo tras una reciente lesión.
«El 4-3-3 es algo que podríamos probar desde el principio, pero depende del estado físico», explicó Allegri, señalando que Pulisic llegó el viernes y que Leao solo había podido completar dos medias sesiones. Destacó que el delantero portugués había comenzado la temporada de forma brillante, pero que, por desgracia, había sufrido una serie de contratiempos físicos.
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La lucha por el fútbol europeo
El Milan se enfrenta a una dura batalla para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros. Actualmente ocupa la tercera posición con 63 puntos tras 31 jornadas, y el club se encuentra sometido a una intensa presión. El Como, la revelación de la temporada, es cuarto con 58 puntos, mientras que la Juventus acecha en quinta posición con 57. Los rossoneri deben recuperar rápidamente su racha ganadora para evitar quedarse fuera de los puestos de clasificación para la Liga de Campeones.