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El AC Milan busca dar salida al dúo inglés formado por Fikayo Tomori y Ruben Loftus-Cheek para rebajar en 10 millones de euros su masa salarial
La cúpula de San Siro planea salidas
Según La Gazzetta dello Sport, la etapa del dúo inglés en San Siro está llegando a su fin después de que el club decidiera no ampliar sus contratos más allá de junio de 2027. Tomori podría salir ya en el próximo mercado de enero, mientras que se prevé que Loftus-Cheek se marche el próximo verano. Esta decisión estratégica permitirá al Milan eliminar de su masa salarial sus sueldos brutos combinados, de casi 10 millones de euros por temporada.
- IPA Sport
Un estratega analiza la dinámica del centro del campo
Aunque fue retenido tras un convulso mercado de fichajes de verano, los minutos de Loftus-Cheek han ido disminuyendo gradualmente a medida que regresaba la estabilidad a las opciones de mediapunta de Ruben Amorim. El técnico portugués ya había valorado antes las cualidades del centrocampista: «Lo tiene todo: es fuerte por alto, bueno para asociarse con el equipo, pero necesita involucrarse más en el juego».
Sin embargo, las inconsistencias persistentes han limitado al jugador de 30 años a una sola titularidad en los últimos cuatro partidos del Milan, lo que indica que ahora se prefiere a otros compañeros en el once inicial.
Los que antes eran habituales pierden peso en la plantilla
La situación de Tomori es considerablemente más delicada después de que inicialmente fuera apartado de la plantilla y se quedara sin dorsal antes de ser reintegrado cuando se frenaron las salidas del verano. A pesar de sumar 214 partidos y de desempeñar un papel fundamental en el triunfo del Scudetto 2021-22, el central de 28 años no ha jugado ni un solo minuto esta temporada a las órdenes de Amorim. Esa falta de minutos allana el camino para una salida en enero, lo que permitiría al Milan ahorrarse medio año de su salario.
- Getty Images Sport
El equipo lombardo busca regularidad en la liga
El Milan aprovechará el parón internacional para abordar el equilibrio interno de la plantilla antes de viajar a Sassuolo el 11 de octubre. Amorim afronta un calendario cargado en tres competiciones, lo que exige una rotación precisa de la plantilla y claridad sobre el futuro de los jugadores con un papel secundario. Dar salida a ambos jugadores ingleses daría al Milan un margen financiero vital para incorporar nuevos refuerzos que se adapten mejor al plan táctico del entrenador.
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