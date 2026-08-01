La gran historia de salida del mercado de verano gira en torno a el futuro de Leao. Según se informa, el delantero portugués ha dejado claro que considera que su etapa de siete años en San Siro ha llegado a su fin y que está listo para buscar un nuevo desafío.

A pesar de que su preferencia inicial era un traspaso a la Premier League o a LaLiga, la ausencia de ofertas concretas de cualquiera de las dos competiciones ha llevado a Leao a contemplar una salida a Turquía.

El Galatasaray lidera la carrera por fichar al atacante y le ofrece fútbol garantizado en la fase de liga de la Champions League. Leao ve con buenos ojos el cambio, pero exige un lucrativo salario de dos cifras en millones, mientras que el Milan mantiene una firme preferencia por una venta permanente.