Nkunku ha sido incluido sorprendentemente en la lista de transferibles del Milan por el entrenador Amorim. Cuando falta poco menos de dos semanas para que se cierre oficialmente el mercado de verano, Amorim ha entregado a la cúpula del club su lista actualizada de jugadores de los que quiere prescindir.

A pesar del entusiasmo inicial durante las primeras fases de la pretemporada, el atacante francés de 28 años ha perdido peso en la consideración del técnico. Actualmente se entrena al margen del primer equipo en Milanello. Según Calcio Mercato, su repentina e inesperada disponibilidad ha llamado rápidamente la atención de la Roma, rival en el ámbito nacional. El club de la capital ha seguido de cerca su situación mientras busca reforzar su plantilla.