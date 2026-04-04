«El 99 % de los jugadores no marcarían ese gol»: Nils Petersen critica a Julian Nagelsmann y elogia a Deniz Undav

Según Petersen, lo que más destaca de Undav es su habilidad como delantero de área. Además, el jugador de 29 años es un «magnífico asistente para Wirtz, Musiala y los jugadores que lo necesitan».

Undav dio una lección magistral esta semana, cuando marcó el gol de la victoria por 2-1 en el partido amistoso disputado en Stuttgart.

«Es muy inteligente», elogió Petersen. «Si nos fijamos en el gol contra Ghana: el 99 % de los jugadores están en fuera de juego, él no. El 99 % no marca en esa situación, él sí».

A pesar del gol que dio la victoria a Alemania, Undav recibió después críticas de Nagelsmann y la valoración de que su papel de comodín de cara al Mundial probablemente no cambiará.