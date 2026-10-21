Preguntado si el Tottenham, que está a solo seis puntos del Liverpool, quinto, puede dar un paso adelante y meterse en la lucha por las plazas europeas, Poyet, que habló en colaboración con Gambling.com, el portal de referencia para encontrar sitios de casino, declaró a GOAL: «Creo que es demasiado pronto. No me atrevería a afirmarlo».

«Creo que el Tottenham necesita que esta sea una temporada de recuperación: acabar en la mitad superior de la tabla, asimilar la identidad de Roberto de Zerbi, hacerse más fuerte mentalmente como grupo y dejar de pensar siempre en la posibilidad de perder para salir al campo pensando en la posibilidad de ganar. Así que es un año de transición».

«Pero, evidentemente, con el dinero que han gastado, tienen que estar entre los diez primeros y, si es posible, clasificarse para una competición europea. Pero, teniendo en cuenta lo que ha pasado en los dos últimos años y cómo han empezado esta temporada, no les exigiría ahora acabar entre los seis primeros o algo así. No, intento ser realista. Siempre soy realista e intento ser justo».

«Al principio de la temporada era difícil hacer un pronóstico porque, vale, habían gastado mucho, tienen un entrenador muy bueno y podías pensar que quizá sí. Pero después de ver los primeros partidos, incluso contra el Coventry, en los últimos diez minutos, cuando ganaban 2-1, te diría, porque conozco a la afición del Tottenham, que el 80 % del estadio estaba pensando: “Vamos a empatar este partido. Seguro al 100 %”. Se notaba».

«Así que, cuando Davies marcó, de alguna manera, porque no entiendo cómo lo hizo, fue como decir: “Ah, muchísimas gracias”. Tienen que dejar atrás esa mentalidad, y el Coventry fue el primer paso, que es importante».