Es la primera vezque Alemania cae en penaltis en un Mundial, tras cuatro triunfos previos. La decisión táctica de Klopp fue clave: el Arsenal batió récords en la Premier 2025-26, liderando con 19 goles de esquina —más de una cuarta parte de sus 71 tantos— y ganando el título.

Mientras el seleccionador Julian Nagelsmann se mostraba furioso en la banda, Havertz asumió con valentía su responsabilidad tras fallar el primer penalti: «Es mi segundo Mundial y ya hemos fallado dos veces seguidas en pasar de ronda. Pido disculpas.

Todos estamos muy decepcionados. Teníamos grandes planes para este Mundial y volver a fallar duele. El equipo lo intentó todo; nos anularon un gol y, ante un rival muy fuerte, costó crear ocasiones y mantener el ritmo.

«Paraguay se defendió muy atrás y nos costó mucho. Intentamos abrir por las bandas, pero no funcionó. No merecíamos ganar».