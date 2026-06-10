Según el Express, el fichaje de 50 millones de esta promesa de 19 años podría haber fracasado porque su hermano Malek no obtuvo a tiempo el permiso de residencia para incorporarse a los Bees.
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El 1. FC Köln sigue sin saber qué hacer: ¿dos motivos candentes que explicarían el cambio de opinión de Said El Mala respecto al traspaso récord?
Los hermanos El Mala siempre han cambiado de equipo juntos: en 2023 pasaron del TSV Meerbusch al Viktoria Köln, en 2024 del Viktoria al Effzeh, luego volvieron cedidos al Viktoria y finalmente regresaron al conjunto de la Bundesliga.
La temporada pasada Said brilló con el primer equipo del Colonia: marcó 13 goles y dio cinco asistencias en 34 partidos, clave para la permanencia. Mientras, Malek jugó solo con el filial en la Regionalliga West; anotó cinco goles en once encuentros, pero una rotura muscular lo marginó varios meses, volviendo apenas al final del curso.
Esa estrategia les costó una oferta del BVB: en 2024 Said rechazó al Borussia Dortmund porque el club solo quería ficharlo a él. «Con eso, para mí se acabó», declaró en una entrevista doble con 11Freunde. Said está convencido de que su hermano, dos años mayor, también llegará lejos: «Estoy seguro al cien por cien de que Malek seguirá el mismo camino».
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¿Ha recibido Said El Mala alguna oferta mejor entretanto? «El 1. FC Köln no sabe nada al respecto».
Más allá de la relación entre Malek El Mala y el fichaje récord frustrado con el Brentford, una oferta mejor podría haber hecho cambiar de opinión a la familia. Sin embargo, «en el FC aún no saben nada», informa el periódico.
Aunque Colonia y Brentford habían acordado el fichaje, la madre —también negociadora— lo bloqueó el jueves. La familia comunicó a los Bees que fichar por ese club «no era el paso adecuado». Tras la ruptura, según Express, reinó la «consternación» en la directiva del FC.
Desde entonces, la situación se ha calmado. Según Kicker, el club alemán aún negociaría ante una oferta millonaria, pero ahora también contempla que se quede.
Según Sport1, tampoco hay por ahora ninguna oferta que convenza al club ni al futbolista. El Express añade que el Dortmund podría reabrir su interés.
El jugador se encuentra de vacaciones tras quedar fuera de la convocatoria mundialista de Julian Nagelsmann, incluso después de la lesión de Lennart Karl. En su lugar, Assan Ouedraogo viajó a Estados Unidos a principios de semana.