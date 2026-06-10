Los hermanos El Mala siempre han cambiado de equipo juntos: en 2023 pasaron del TSV Meerbusch al Viktoria Köln, en 2024 del Viktoria al Effzeh, luego volvieron cedidos al Viktoria y finalmente regresaron al conjunto de la Bundesliga.

La temporada pasada Said brilló con el primer equipo del Colonia: marcó 13 goles y dio cinco asistencias en 34 partidos, clave para la permanencia. Mientras, Malek jugó solo con el filial en la Regionalliga West; anotó cinco goles en once encuentros, pero una rotura muscular lo marginó varios meses, volviendo apenas al final del curso.

Esa estrategia les costó una oferta del BVB: en 2024 Said rechazó al Borussia Dortmund porque el club solo quería ficharlo a él. «Con eso, para mí se acabó», declaró en una entrevista doble con 11Freunde. Said está convencido de que su hermano, dos años mayor, también llegará lejos: «Estoy seguro al cien por cien de que Malek seguirá el mismo camino».