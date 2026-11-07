Cinco años de grandes éxitos y objetivos cumplidos, como la conquista de la Europa League en 2022 y el tercer puesto en 2025, no se olvidan tan fácilmente. En el caso de Markus Krosche y del Eintracht de Fráncfort, incluso se puede decir que nunca. En el perfil de X del club alemán apareció el anuncio del nombramiento del directivo alemán de 46 años como miembro vitalicio. Una cena en Paderborn, en casa de Krosche, con todos los asistentes del directivo y algunos miembros del consejo de administración para sellar una despedida sentida y respetuosa con la historia que escribieron juntos.