¡Efecto Zinedine Zidane! Por qué el nuevo seleccionador de Francia ya está batiendo récords antes de su primer partido

Zidane por fin está listo para debutar como seleccionador de la selección francesa. El icónico excentrocampista dirigirá a Francia por primera vez este viernes, cuando viaje a Izmit para enfrentarse a Turquía en la Liga de Naciones.

Este acontecimiento histórico está generando una enorme expectación en todo el país, especialmente entre las cadenas de televisión. Después de relevar oficialmente a Didier Deschamps en julio, se considera que la llegada de Zidane impulsará enormemente el atractivo público de la selección nacional.

Después de una campaña del Mundial de 2026 que fue emitida por la cadena rival M6, el canal de televisión francés TF1emitirá el crucial partido del viernes. Los directivos de la cadena están absolutamente encantados de volver a tener a la selección en sus pantallas para un momento tan histórico.