Edwin van der Sar explica por qué el «tremendo» Andre Onana fracasó en el Manchester United y da su veredicto sobre el nuevo número 1, Senne Lammens

Por desgracia, no fue así. Onana fichó por el Inter por 47 millones de libras (63 millones de dólares) en 2023 para sustituir a David de Gea, pero las cosas empezaron mal cuando le marcaron un gol desde el centro del campo en su primer partido en Old Trafford contra el Lens.

Fue el primero de muchos errores de gran repercusión, que resultaron perjudiciales para la campaña del United en la Liga de Campeones y continuaron persiguiéndole hasta el punto de que el excentrocampista del United Nemanja Matic calificó brutalmente a Onana como «el peor portero de la historia del Man United» antes de los cuartos de final de la Europa League de la temporada pasada contra el Lyon.

Como para subrayar este punto, Onana cometió dos errores garrafales en el empate 2-2 de la ida. Su último partido con el United fue otra noche para olvidar, ya que cometió dos errores que provocaron goles en la humillante eliminación de la Carabao Cup ante el Grimsby Town. Días después, fue cedido al Trabzonspor turco. Su caída alcanzó un nuevo mínimo cuando fue descartado de la selección de Camerún para la Copa Africana de Naciones.