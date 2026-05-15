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NXGN Eduardo Conceicao GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Eduardo Conceicao, último fichaje de la «Generación de los mil millones» del Palmeiras, interesa al Barcelona, el París Saint-Germain y el Manchester City

NXGN
Palmeiras
E. Conceicao
FEATURES
Serie A
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Paris Saint-Germain
Manchester United

En Palmeiras, Endrick, Estevao, Luis Guilherme, Vitor Reis y Luighi se conocieron como «La generación de los mil millones», por la enorme suma que se esperaba que generaran para el club. Ahora, parece que hay que añadir un sexto nombre a esa lista: Eduardo Conceição.

Eduardo, versátil delantero de 16 años que aún no debutó con el primer equipo de Palmeiras, ya suena como posible fichaje de clubes como Barcelona, PSG, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal o Chelsea.

¿Qué ofrece la promesa del Palmeiras? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? ¿Podría ser fichado antes siquiera de debutar como profesional en Brasil? GOAL lo analiza a continuación.

  • Donde todo comenzó

    Eduardo nació en São Paulo el 7 de diciembre de 2009 y pronto se interesó por el fútbol gracias a su padre, que también jugaba. «Desde pequeño lo acompañaba a todas partes», recordó.

    «Empecé en ligas amateurs y canteras juveniles. Un día, mi entrenador me consiguió una prueba en el Palmeiras; la superé, vine a una evaluación y me ficharon con nueve años». Desde entonces, permanece en el club de su ciudad natal.

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  • El gran salto

    Rápidamente quedó claro que, con Eduardo, el Palmeiras había encontrado otra joya. Jugó siempre por encima de su categoría mientras se formaba en una de las canteras más respetadas del fútbol mundial. En enero de este año lo convocaron para la Copa São Paulo de Fútbol Juvenil, uno de los torneos sub-20 más prestigiosos de Brasil, aunque apenas había cumplido 16 el mes anterior.

    A pesar de la expectación por su edad, no defraudó: en su segundo partido de grupo marcó cuatro goles y dio tres asistencias, deslumbrando a aficionados y ojeadores.

    Días después firmó su primer contrato profesional con el Palmeiras, que incluyó una cláusula de rescisión récord de 100 millones de euros (86 millones de libras/118 millones de dólares).

    «Estoy muy agradecido», admitió Eduardo en una entrevista con AS. «Todo lo que soy como deportista se lo debo al trabajo que el club ha realizado desde que llegué.

    «El Palmeiras ha formado a varios jugadores para el primer equipo en los últimos años. El trabajo de João Paulo Sampaio, director de la cantera, es un referente en el país, y la Copinha permite seguir de cerca esa labor.

    «Saber que se me valora por lo que hago en el campo me hace muy feliz. Es una motivación extra para seguir mejorando cada día».

  • ¿Qué tal va todo?

    Eduardo sigue jugando con el Palmeiras en la categoría sub-20, tanto en el Campeonato Brasileño como en la Copa Libertadores. También representó a Brasil en el Campeonato Sudamericano Sub-17 del mes pasado y, como era de esperar, destacó.

    Marcó el primer gol de Brasil en el torneo, en la goleada 5-0 a Bolivia, y también anotó en la victoria 3-0 sobre Argentina en la fase de grupos.

    Brasil terminó tercero tras ganar 1-0 a Ecuador y caer en semis ante Colombia, futura campeona. Pese a la decepción, Eduardo ya espera con ilusión el Mundial Sub-17 de Catar, en noviembre.

    «El ‘Sul-Americano’ no terminó como esperábamos, pero el grupo está motivado y agradecido por la confianza», escribió en Instagram. «Estoy contento con mi rendimiento, pero más feliz por el equipo que estamos formando. ¡Nos vemos en Catar!»

  • Principales puntos fuertes

    Todos esperan mucho de Eduardo por su gran habilidad para regatear. Él lo confirma: «Me encantan las situaciones de uno contra uno, regatear y dejar atrás a mis oponentes».

    Además, posee gran olfato de gol y, aunque es diestro, marca también con la izquierda. Su versatilidad le permite jugar en cualquier posición de ataque, lo que recuerda a su compatriota Vinicius Junior.

  • Hay margen de mejora

    Como a muchos extremos jóvenes y talentosos, a Eduardo a veces le cuesta soltar el balón. Por suerte, su mentor, Sampaio, se lo recuerda sin descanso.

    «Siempre hablo con João Paulo; está muy presente en nuestro día a día, tanto en los entrenamientos como en los partidos», explica Eduardo a AS. «Es alguien que nos exige mucho porque sabe lo que podemos aportar y en qué podemos mejorar.

    Después de los partidos me señala los errores y los ajustes que debo hacer para mejorar. Cuando habla, todos escuchamos».

    Sampaio, por su parte, no duda de que Eduardo tiene todo lo necesario para triunfar al más alto nivel, siempre que mantenga los pies en el suelo.

    “Le digo: ‘Debes luchar como un león cada día’”, afirmóel director de la cantera del Palmeiras tras renovar su contrato hasta 2029. “Ahora que es más conocido, el escrutinio crecerá y deberá manejar la expectativa de ofrecer siempre un partido perfecto.

    Debe entender que la respuesta siempre está en la cancha, nunca fuera. Tendrá oportunidades y debe aprovecharlas».

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ¿El próximo Estevao?

    Eduardo, veloz extremo izquierdo, recuerda que de niño admiraba a Neymar, «el ídolo de toda una generación» y máximo goleador de Brasil. Sin embargo, reconoce que su verdadera inspiración es Endrick: «lo que hizo por el Palmeiras fue único».

    No obstante, por su estilo de juego se parece más a Estevao.

    «He aprendido mucho de su estilo, aunque él es zurdo y yo diestro», añade sobre el extremo del Chelsea. «A nivel global, Yamal tiene un juego similar al mío: siempre busca la jugada individual».

    Aun así, prefiere no compararse, pues posee cualidades propias. Con sus 1,80 m, podría ser más peligroso en el juego aéreo si perfecciona el remate de cabeza.

    «Es increíble que me comparen con jugadores de gran éxito a los que admiro», declaró a AS, «pero mi objetivo es forjar mi propio camino y demostrar quién es Eduardo a Brasil y al mundo».

  • ¿Y ahora qué pasa?

    Por ahora, Eduardo se centra en debutar con el primer equipo del Palmeiras, y parece solo cuestión de tiempo que protagonice uno de los debuts más esperados del club.

    Sin embargo, su próximo destino podría definirse antes de que debute en el fútbol de élite. Sampaio reveló que Palmeiras ya rechazó dos ofertas de entre 20 y 25 millones de euros, sin contar bonus, y el club paulista aspira a unos 50 millones de euros (43 millones de libras/59 millones de dólares) por el miembro más joven de la «Generación Millonaria».

    Aunque se cierre pronto un trato, no podrá fichar por un club europeo hasta cumplir 18 años en diciembre de 2028, y a él le parece bien, pues ama al Palmeiras.

    «Hay que ir paso a paso», señaló. «¡Dentro de dos años solo tendré 18, sigo siendo muy joven! Por ahora, solo quiero hacerme un nombre en este gran club que le abrió las puertas a un chico con muchos sueños».