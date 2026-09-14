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Edu, exdirector deportivo del Arsenal, consigue un cargo sorpresa tras su decepcionante salida del Nottingham Forest
Movimiento sorpresa a Bulgaria
Edu se ha incorporado oficialmente al Levski Sofía como parte de un consejo de administración de cinco miembros nombrado recientemente. El movimiento llega como una gran sorpresa tras su reciente salida del Nottingham Forest a principios de este mes, tal y como informó el Daily Mail.
El club ha reestructurado por completo su jerarquía, incorporando a Edu junto a Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry y el actual director ejecutivo Daniel Borimirov. Aunque su función exacta sigue sin especificarse, el consejo elegirá a un presidente y a un director ejecutivo en una próxima reunión para definir las responsabilidades.
Comunicado oficial del club
El Levski Sofía ha expresado un gran entusiasmo por la llegada de Edu y ha publicado un comunicado para detallar el valor que aportará entre bastidores.
El comunicado del club decía: "Su experiencia en estrategia deportiva, captación, desarrollo de talento y construcción organizativa será un activo importante para el club en su camino hacia una estructura futbolística sostenible y competitiva".
Edu aporta un currículum importante, ya que anteriormente ayudó a remodelar el Arsenal durante una exitosa etapa como director técnico y deportivo antes de dimitir en noviembre de 2024.
Dificultades en el Forest
Este nuevo capítulo ofrece a Edu un nuevo comienzo tras una etapa desastrosa en el City Ground. Se incorporó al Forest en julio de 2025 como director global de fútbol, supervisando las operaciones en todo el imperio de Evangelos Marinakis, que incluye al Olympiacos y al Rio Ave.
Sin embargo, el club tuvo problemas por una mala política de fichajes bajo su supervisión. Edu se enemistó con Nuno Espirito Santo, que fue uno de los cuatro entrenadores que se hicieron cargo del equipo en el City Ground la temporada pasada. Los informes confirmaron su salida este mes, después de que Edu asistiera a su último partido en febrero, tras recibir supuestamente la orden de mantenerse alejado de la ciudad deportiva y del estadio.
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¿Qué le espera ahora a Edu?
Edu se centrará ahora en mantener el dominio nacional con el Levski de Sofía, que actualmente lidera la liga con cinco puntos de ventaja tras nueve partidos. También ha pasado a la Europa League después de perder el play-off de la Champions League contra el AEK de Atenas. Edu debe ayudar ahora a su nuevo club a asegurar títulos consecutivos y a gestionar sus próximos compromisos europeos.
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