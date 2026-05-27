Ederson habría alcanzado un acuerdo personal con el Manchester United y habría detenido las conversaciones con otros clubes para cerrar su fichaje por Old Trafford

La búsqueda de refuerzos para el centro del campo del Manchester United avanza tras llegar a un acuerdo personal con Ederson, según Fabrizio Romano. El mediocampista de 26 años, objetivo del club desde hace tiempo, ha pausado las conversaciones con otros equipos para priorizar su fichaje por los ‘Red Devils’.

Según el periodista, el centrocampista ha «suspendido todas las conversaciones con otros clubes» para centrarse en los ‘Red Devils’. Ahora la pelota está en el tejado del United, que negocia con el Atalanta un acuerdo que satisfaga a todas las partes.







