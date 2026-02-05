Getty Images Sport
Eden Hazard respalda a Cesc Fàbregas como futuro entrenador del Chelsea y uno de los grandes de Europa
El buen trabajo de Fàbregas
Fàbregas está brillando en Italia, guiando al Como hacia la zona europea de la Serie A. El club ocupa actualmente la sexta posición y se encuentra a solo cuatro puntos del cuarto puesto, que da acceso a la Champions League. Desde que fue nombrado en julio de 2024, ha llevado al equipo desde la Serie B hasta codearse con los mejores de Italia.
Hazard, su excompañero en el Chelsea, confía plenamente en que Fàbregas está destinado a convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo y lo respalda para, con el tiempo, asumir el banquillo del club donde dejó huella en Londres.
Aunque el Chelsea contrató recientemente a Liam Rosenior tras la salida de Enzo Maresca, Hazard cree que Fàbregas acabará tomando las riendas, y apoya activamente esa idea.
Hazard confía en el futuro de Fàbregas
Hazard contó a Gazzetta dello Sport: “Seré sincero, hablamos un poco este verano. Le dije que es uno de los mejores centrocampistas de la historia y que también está destinado a convertirse en uno de los mejores entrenadores”.
“Le expliqué que ha llegado el momento de que regrese al Chelsea. Él bromeó, pero yo realmente lo creo. Ama el fútbol y conoce todo sobre este puesto. Soy aficionado del Chelsea y quiero lo mejor para el club, por eso sueño con verlo en su banquillo mientras yo disfruto del espectáculo desde la grada”.
El belga también recordó su buena relación con Maurizio Sarri en Stamford Bridge, reflexionando sobre los entrenadores que más le marcaron: “Es cierto, gané mucho con ellos, Sarri y Ancelotti. Con Sarri se creó una relación especial; su idea de fútbol se parece mucho a la mía. Aunque, de vez en cuando, le decía que sus entrenamientos eran aburridos… no es una crítica, sobre todo porque los resultados le daban la razón, al igual que a Conte. Antonio fue increíble, nos hizo hacer un número infinito de repeticiones”.
Las ambiciones de Fàbregas
Fàbregas, con apenas 38 años y buena parte de su carrera como entrenador aún por delante, asegura que sigue aprendiendo cada día.
“Sigues aprendiendo”, contó el año pasado sobre sus lecciones recientes. “En el día a día descubres cosas nuevas y diferentes maneras de trabajar. Es un proceso que va muy rápido, y estoy aprendiendo muchísimo. Se trata de exigirte al máximo, estar abierto a aprender y a escuchar. Ya no eres jugador; ahora se trata de analizar y aprender desde otra perspectiva”.
Sobre el Chelsea, añadió: “Han invertido mucho en jugadores jóvenes, y poco a poco están cogiendo ritmo y aprendiendo de los errores. Siempre digo que los jóvenes deben equivocarse, pero luego hay que confiar en ellos para que sigan creciendo y entiendan qué es un equipo. Solo puedes ganar con lo que tienes delante. Fueron superiores en la Conference League y lo demostraron; fue una buena temporada. Ahora necesitan dar un paso más la próxima campaña”.
Fàbregas también observa al Arsenal de Arteta: “Ambos equipos lo están haciendo bien, aunque probablemente estén en etapas distintas. El Arsenal, tras seis años con Arteta, intenta construir y potenciar a sus jugadores jóvenes. Tienen buena estructura, aunque este año sufrieron muchas lesiones de jugadores clave. Ojalá lo que han estado intentando construir en estos seis años empiece a dar sus frutos”.
¿Qué viene después?
El Chelsea se enfrenta este fin de semana al Wolverhampton. Los Blues ocupan actualmente la quinta posición, a solo un punto del Manchester United, cuarto clasificado, mientras siguen peleando por un lugar en la Champions League.
