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Hazard-RonaldoGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traducido por

Eden Hazard explica por qué nunca quiso la camiseta con el número 7 de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

E. Hazard
C. Ronaldo
Real Madrid
Primera División

Eden Hazard, exdelantero del Real Madrid, admite la gran presión y los rumores que rodeó su fichaje. El belga rechaza las comparaciones con Cristiano Ronaldo y revela que, al llegar al Santiago Bernabéu, pidió un dorsal distinto.

  • Las expectativas chocan con la realidad

    Hazard fichó por el Real Madrid procedente del Chelsea en el verano de 2019 por 100 millones de euros (88 millones de libras/112 millones de dólares), un año después de la marcha de Ronaldo. Con la mítica camiseta ‘7’, el belga llegó con la presión de reemplazar al astro portugués. Sin embargo, su paso por el club se vio marcado por lesiones, problemas físicos y un rendimiento irregular durante cuatro temporadas decepcionantes.

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    Comparaciones estilísticas totalmente descartadas

    En declaraciones a Canal Plus, Hazard afirmó que la narrativa sobre su llegada la inventaron los medios, no el club. Rechazó que lo hubieran fichado para imitar la capacidad goleadora de su predecesor y dijo: «Suceder a Cristiano en el Real Madrid no fue una carga porque, en mi opinión, yo no estaba allí para sustituirlo. Son los medios los que dicen: “Va a sustituir a Ronaldo”. Creo que tengo un estilo de juego completamente diferente al suyo. No podría marcar 60 o 70 goles al año. De hecho, en toda mi carrera, apenas he marcado tantos».

  • Modric rechazó el intercambio de dorsales

    El mediapunta prefería destacar por su creatividad en el regate antes que por su capacidad goleadora, lo que hacía que las comparaciones posicionales fueran erróneas desde el principio. Para resaltar esta diferencia de estilo, Hazard reveló que su objetivo era la camiseta de Luka Modric y añadió: «Fui allí para jugar como Eden, no para sustituir a Ronaldo. Pero, como suele ocurrir, las cosas no salieron bien. No quería el 7; quería el 10 de Modric. Pensé que me diría: “Vale, quédatelo”, pero no me lo dio».

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    El legado de Hazard en el Madrid, repleto de títulos

    Hazard solo disputó 76 partidos en cuatro temporadas con el Real Madrid en todas las competiciones, aportando siete goles y 12 asistencias. Con el club español ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. También conquistó la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA antes de dejar el Bernabéu.

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