Buzzi
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Eddie Howe ve un «enorme potencial» en el nuevo fichaje Aladji Bamba, tras confirmar el Newcastle su llegada procedente del Mónaco por 35 millones de libras
Los Magpies cierran el fichaje de Bamba
El Newcastle cerró el viernes el fichaje de Bamba, procedente del Mónaco, por 41 millones de euros (35 millones de libras), más 5 millones en variables. El acuerdo se formalizó tras el reconocimiento médico del jugador en Tyneside el jueves. El mediocentro de 20 años firmó un contrato de cinco años, vigente hasta 2031, y ya está listo para su nuevo reto en la Premier League.
- Nicolo Campo
El centrocampista, ilusionado ante el reto
Bamba se ha mostrado feliz de unirse a un club con tanta historia y espera jugar pronto ante la afición en St James' Park. En la web oficial delclub declaró: «Estoy muy contento de estar aquí; es un nuevo reto y quiero empezar ya. Me emocioné mucho cuando supe que el Newcastle quería ficharme.
Conozco su historia y ya he visto el estadio: es increíble. No veo la hora de jugar allí y vivir grandes momentos con la afición. Tengo muchas ganas de probarme en la mejor liga del mundo. La temporada pasada aprendí mucho y ahora estoy preparado para esta oportunidad. Lo daré todo por este club».
Howe elogia el talento francés
Howe celebró la llegada de Bamba y destacó que el centrocampista aportará profundidad y calidad al Newcastle. El entrenador, de 48 años, subrayó: «Estoy muy contento de que Aladji se haya convertido en jugador del Newcastle United. Es otro fichaje joven y prometedor con el que tenemos muchas ganas de trabajar».
Aladji aporta profundidad y versatilidad a nuestro centro del campo, con un gran margen de crecimiento. Su progresión desde su debut en el Mónaco ha sido impresionante y creemos que podemos ayudarle a seguir mejorando.
«Juega en una posición más retrasada, pero tiene la capacidad de aportar en todo el campo, algo que demostró tanto en la Ligue 1 como en la Liga de Campeones la temporada pasada».
- PRESSE SPORTS
Bamba espera debutar con el Newcastle
Bamba se incorporará de inmediato al programa de pretemporada de Howe para adaptarse rápido al ritmo de la Premier League. Su llegada reforzará el centro del campo del Newcastle, vacante tras la salida de Sandro Tonali al Tottenham. Los próximos amistosos serán su primera oportunidad para demostrar su talento antes del debut liguero.
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