Eddie Howe sale en defensa de la estrella del Newcastle Anthony Gordon ante las críticas de Wayne Rooney, Roy Keane y Alan Shearer por haber sido suplente contra el Barcelona
Los pesos pesados del mundo del fútbol cuestionan la disponibilidad de Gordon
El jugador de 25 años se quedó fuera del once inicial en el empate 1-1 en St James' Park tras perderse el entrenamiento del martes por la mañana por enfermedad. Esto provocó una reprimenda de Alan Shearer, quien sugirió que la importancia del partido debería haber prevalecido sobre unas molestias físicas leves, y declaró en Amazon Prime: «Sé que no se encuentra bien, pero se trata del Barcelona en Newcastle por un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Se necesitaría algo extraordinario para que yo me quedara fuera de este partido esta noche».
Keane se hizo eco de este sentimiento en The Overlap, preguntando: «¿Cómo puedes estar enfermo y salir al campo durante media hora?».
Rooney también se mostró escéptico ante las excusas de enfermedad, diciendo: «Si estás enfermo, estás enfermo. No deberías estar ahí. Pasó junto a nosotros antes del partido y no nos dio la mano. Dijo que no quería que nos contagiáramos, pero luego se metió en el vestuario con sus compañeros».
Howe aclara la situación sobre los protocolos médicos
Durante su rueda de prensa del viernes, Howe expresó su deseo de aliviar la presión sobre su jugador asumiendo toda la responsabilidad por la decisión de alineación. «Tengo que aclarar algo sobre Anthony Gordon. Estaba totalmente dispuesto a jugar el partido contra el Barcelona», explicó Howe. «Sé que hay muchos comentarios. Fue decisión mía no alinearlo de titular basándome en el hecho de que había estado enfermo esa mañana y no había asistido al entrenamiento. Estaba preparado para jugar, pero tras consultar con el equipo médico, no se consideraba en condiciones de hacerlo».
La «racha ganadora» y la fortaleza mental
Más allá de las preocupaciones médicas inmediatas, Howe aprovechó la ocasión para destacar la importancia de Gordon en el proyecto a largo plazo de los Magpies. El exjugador del Everton ha estado en un gran estado de forma esta temporada, con 10 goles en competiciones europeas, y Howe no dudó en elogiar su carácter. «Ant, probablemente lo calificaría como un ganador», afirmó Howe. «Quiere ganarlo todo; es un auténtico competidor. Tiene esa vena que creo que todos los grandes jugadores necesitan, es muy decidido y está muy centrado en su desarrollo y en su juego. Solo puedo hablar maravillas de él este año. No ha sido una temporada fácil para él. Ha tenido muchos retos, como todos los jugadores. Pero creo que probablemente se encuentra en el mejor momento de la temporada. Está jugando realmente bien».
Un dilema de alineación antes del partido en el Camp Nou
Howe se enfrenta a un dilema táctico mientras el Newcastle se prepara para el crucial desplazamiento de la Premier League al campo del Chelsea el sábado y para el partido de vuelta en Barcelona el miércoles. Tras el penalti de Lamine Yamal en el tiempo de descuento del partido de ida, las esperanzas de los Magpies de pasar a cuartos de final penden de un hilo. El entrenador debe decidir si vuelve a incluir a Gordon en el once inicial de la liga para que coja ritmo de partido o si le reserva para el intimidante ambiente del Camp Nou. Howe dirige una plantilla al borde del agotamiento y ante una oportunidad histórica, con el capitán Bruno Guimaraes esperando viajar a Barcelona con el equipo tras su rehabilitación en Brasil.
