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Eddie Howe rompe su silencio sobre los rumores de traspaso de Bruno Guimaraes al Arsenal, mientras el entrenador del Newcastle afronta «otro verano complicado»
El futuro de Guimaraes sigue siendo incierto
Crecieron los rumores sobre la salida de Guimaraes de St James' Park. Arsenal insiste en fichar al centrocampista brasileño, pero aún no hay acuerdo sobre el precio del traspaso.
Tras el empate 1-1 en la pretemporada contra el Gateshead, el técnico del Newcastle, Howe, admitió a Sky Sports no saber qué pasará con el futuro de Bruno, pues son conversaciones en las que no participa.
- (C)Getty Images
Conversaciones privadas con el capitán
Aunque se rumorea que Guimaraes fichará por el Arsenal, Howe mantiene una buena relación con el brasileño.
«Hemos mantenido buenas conversaciones antes, durante y después del Mundial», afirmó Howe. «Lo que hablamos se queda entre nosotros, pero es un gran jugador y una gran persona».
Cómo afrontar las despedidas dolorosas
La incertidumbre sobre Guimaraes complica aún más el difícil mercado de fichajes del Newcastle. Tras la marcha de Alexander Isak al Liverpool en septiembre, Sandro Tonali fichó por el Tottenham y Anthony Gordon por el Barcelona este verano.
Al hablar del impacto de estas bajas, Howe admitió: «No queremos perder a nuestros mejores jugadores. Es algo obvio. Perder a esos dos ha sido doloroso y difícil», admitió. «Ha sido otro verano complicado, pero siempre buscamos lo mejor para el club, a corto y largo plazo, y tratamos de tener la plantilla en las mejores condiciones».
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¿Qué le depara el futuro al Newcastle?
Se espera que el Arsenal presente una oferta concreta por Guimaraes en las próximas semanas para poner a prueba la firmeza del Newcastle. Mientras tanto, Howe y su cuerpo técnico deben centrar rápidamente a su plantilla, ahora que los preparativos de pretemporada se intensifican.
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