AFP
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Eddie Howe insta a los jugadores del Newcastle a «superar» «rápidamente» la goleada ante el Barcelona, después de que el entrenador igualara el infame récord de Gary Neville
Una noche de récords indeseados para Howe
La magnitud de la derrota en Cataluña supuso un duro golpe para las ambiciones europeas del Newcastle, pero también hizo que Howe entrara a formar parte de un club exclusivo y poco deseable. Al ver cómo su equipo encajaba siete goles, Howe se convirtió en el primer inglés en dirigir un partido en ese emblemático estadio desde Neville en 2016.
La etapa de Neville en el Valencia quedó marcada por la famosa goleada de 7-0 en la Copa del Rey a manos del Blaugrana. Los Magpies se vieron igualmente superados durante un colapso defensivo total, a pesar de una primera parte en la que Anthony Elanga marcó dos goles para mantener el partido igualado antes del descanso.
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Howe exige fortaleza mental
Tras el pitido final, Howe se mostró tajante sobre la necesidad de que su plantilla dejara atrás el resultado, animando a sus jugadores a mirar hacia el próximo partido con gran motivación.
«No tengo ningún problema en recuperarme, el problema son más bien los jugadores», declaró Howe según recoge The Guardian. «Soy capaz de pasar página con bastante rapidez, tanto de los partidos como del proceso de análisis. Ahora todo gira en torno al Sunderland. No se trata de hoy, se trata de asegurarnos de que estamos mental y físicamente preparados para afrontar un partido importantísimo. Creo que es un buen partido al que nos enfrentamos.
«El domingo es crucial. Me resulta difícil hablar de ello ahora. Tenemos que jugar como si nos fuera la vida en ello. Es un partido muy importante para la ciudad, para la afición, para los jugadores, para todo el club. Tenemos que superar esto rápidamente y centrarnos en el domingo».
Los errores defensivos resultaron costosos en el Spotify Camp Nou
Howe insistió en que su equipo mostró su verdadera identidad durante algunos momentos del partido, pero se mostró frustrado por la forma en que se encajaron los goles. Señaló unos errores individuales poco habituales y una mala organización a balón parado que permitieron al Barcelona arrasar en los últimos compases del encuentro.
«Les plantamos cara durante los 90 minutos en St James’ Park y la mitad del partido de hoy. Eso no debe olvidarse, por muy difícil que sea ver el marcador. Eso no refleja cómo fue el partido», añadió Howe.
«Nuestra defensa no estuvo al nivel que había mostrado contra el Chelsea. En el primer gol, dos jugadores resbalaron. Luego hubo una jugada a balón parado. Y después llegó el momento decisivo: el penalti. A pesar de lo bien que jugamos en la primera parte —y creo que estuvimos sobresalientes, fue una gran muestra de lo que queremos ser—, cometimos demasiados errores.
«Si hubiéramos defendido como sabemos, no habríamos llegado al descanso por detrás en el marcador. Luego encajamos otro gol a balón parado. Los cuatro primeros goles fueron extraños por nuestra parte: no se puede encajar así. Los dos goles a balón parado son imperdonables, ya que son reglamentarios. Eso no puede pasar. No creo que nos recuperáramos psicológicamente [del penalti de Lamine Yamal]».
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¿Y ahora qué?
El Newcastle se preparará ahora para el derbi Tyne-Wear contra el Sunderland en la Premier League. Los Magpies ocupan el noveno puesto de la clasificación con 42 puntos en 30 partidos, a nueve puntos de los puestos de la Liga de Campeones. A falta de ocho jornadas para el final de la Premier League, el equipo de Howe luchará con todas sus fuerzas por asegurarse una plaza en Europa la próxima temporada, probablemente en la Liga Europa o en la Liga de Conferencias.
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