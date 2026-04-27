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Newcastle United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

Eddie Howe explica a Nick Woltemade qué debe hacer para jugar más, mientras la prensa alemana pregunta al técnico del Newcastle sobre la falta de minutos del delantero

N. Woltemade
Newcastle
Premier League
E. Howe

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, retó a Nick Woltemade y le explicó qué debe hacer para recuperar su lugar en el once. El exjugador del Stuttgart ha perdido protagonismo en los últimos meses, lo que genera dudas sobre su futuro en la plantilla.

  • WoltemadeGetty Images

    Los medios alemanes exigen respuestas sobre Woltemade

    Tras la derrota 1-0 del Newcastle ante el Arsenal en el Emirates Stadium, Howe acabó en el punto de mira de la prensa alemana. Los periodistas alemanes querían saber por qué el fichaje de 69 millones de libras apenas tiene minutos y actúa como centrocampista improvisado. El delantero de 1,98 m lleva una racha sin marcar, lo que preocupa a Julian Nagelsmann de cara al Mundial.

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  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Howe elogia su contribución desde el banquillo

    A pesar de la decepcionante derrota, Woltemade mostró destellos de la calidad que llevó al Newcastle a ficharlo. Entró en los últimos minutos y protagonizó una jugada de auténtica calidad que casi supuso el empate. Howe lo destacó al defender sus recientes alineaciones.

    «Nick (Woltemade) lo ha hecho muy bien hoy; tanto él como Yoane (Wissa) rindieron cuando entraron. Nuestros dos suplentes cuajaron un buen partido. La creatividad de Nick en la ocasión de Yoane demuestra su talento especial», declaró Howe a los periodistas.

  • El camino hacia más minutos en el primer equipo

    Para recuperar la titularidad, Woltemade debe mostrar regularidad, según Howe. El técnico del Newcastle afirmó que la puerta sigue abierta si mantiene el nivel exhibido ante los Gunners. Con tanta competencia, la responsabilidad de demostrar su valía recae en el jugador.

    Sobre su futuro, Howe añadió: «Si Nick juega como hoy, tendrá más minutos y oportunidades. Estoy muy satisfecho. Nuestros ‘9’ han marcado, así que ha tenido que esperar, pero si mantiene este nivel, estaré muy, muy satisfecho».

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    La temporada de estancamiento del Newcastle

    La discusión sobre los minutos de Woltemade llega en un mal momento para el Newcastle, 14.º en la Premier. Aún puede clasificarse para Europa, pero todo indica que acabará en la zona media. Pese a la decimosexta derrota, Howe ve señales de mejora tras el partido contra el Arsenal. Con solo cuatro jornadas por delante y seis puntos de desventaja respecto al décimo puesto, la presión sobre los Magpies crece para cerrar una campaña que muchos prefieren olvidar.

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