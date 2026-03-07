Eddie Howe admite que el Newcastle se quedó sin fuerzas contra el Manchester City tras un brillante comienzo en la eliminatoria de la FA Cup

El City se aseguró su pase a los cuartos de final de la FA Cup con una contundente victoria por 3-1 sobre el Newcastle United en St James' Park el sábado por la noche. A pesar del buen comienzo de los locales, que vieron cómo Harvey Barnes abría el marcador en el minuto 18, el actual campeón respondió con frialdad.

Savinho restableció la igualdad para el City poco antes del descanso, preparando el terreno para una segunda parte dominante. La remontada fue liderada por Marmoush, que adelantó a los visitantes solo dos minutos después de la reanudación y duplicó su cuenta en el minuto 65 para sellar el resultado y asegurar el pase del City a los cuartos de final.

Reflexionando sobre la derrota, el entrenador del Newcastle, Howe, reconoció que la intensidad inicial de su equipo resultó imposible de mantener frente al vigente campeón. «Hicimos un buen comienzo, realmente bueno durante media hora. Probablemente sucedieron dos cosas: no pudimos mantener nuestra energía inicial, pero ellos también jugaron muy bien. Tenemos que aceptarlo», declaró Howe a TNT Sports en su valoración posterior al partido.