'A su edad, lo que está haciendo no se puede describir con palabras' - Alejandro Baldé sale en defensa de Lamine Yamal ante las críticas
Lamine Yamal y Baldé brillan mientras el Barça supera al Elche
Tras la derrota ante el Real Madrid el 26 de octubre, en la que Lamine Yamal tuvo un rendimiento apagado y se vio envuelto en la polémica por sus comentarios previos al partido sobre los Blancos, el Barça volvió a la senda del triunfo este domingo ante el Elche.
Antes del choque con el Real Madrid, Yamal había declarado en una transmisión: “Sí, claro, roban, se quejan…”, lo que provocó risas e incredulidad entre los presentes. Llanos, un conocido seguidor del Madrid, reaccionó de inmediato preguntando: “¿El Real Madrid roba?” Yamal, riendo nerviosamente, respondió: “Bueno, vamos a ver, vamos a ver.”
En el encuentro contra el Elche, fue Alejandro Baldé quien asistió a Yamal para abrir el marcador en el minuto nueve. El joven de 18 años tuvo un partido con altibajos durante los 88 minutos que permaneció en el campo: mostró un buen primer tiempo, pero finalmente fue sustituido por Roony Bardghji.
Baldé apoya a Lamine Yamal
Después del partido, Balde defendió a su compañero de equipo del Barca por las críticas que ha enfrentado en las últimas semanas. Dijo: "Es cierto que siempre está en el punto de mira, pero creo que Lamine es un gran profesional a pesar de su joven edad. Lo que está haciendo con solo 18 años es increíble. A veces la gente no aprecia lo que hace, como debería. A su edad, lo que está haciendo no se puede describir con palabras".
Las palabras de Balde pueden justificarse ya que Yamal ganó el Euro el año pasado cuando tenía solo 16 años. Este año, antes de cumplir los 18, jugó un papel crucial en llevar a España a la final de la Liga de Naciones de la UEFA, donde terminaron subcampeones ante Portugal.
¿Qué ocurrió después del Clásico?
El Barça perdió 2-1 ante el Real Madrid en su último partido de octubre, con Yamal jugando los 90 minutos. Sin embargo, al final del encuentro, se vio envuelto en un intenso intercambio con jugadores del Madrid, incluyendo una discusión verbal con Dani Carvajal y un desafío de cara al partido de vuelta. También se le vio en conflicto con el delantero brasileño Vinicius Jr.
Fuera del campo, Yamal volvió a acaparar la atención. Esta vez se abstuvo de hacer comentarios sobre sus rivales del Clásico, pero fue tendencia en redes sociales debido a su reciente separación.
En cuanto a lo físico, la lesión de Yamal aún no está completamente superada. Aunque ha estado participando en los partidos, sigue en proceso de recuperación. Flick comentó después del duelo contra el Elche: “Tiene que manejar su lesión; es disciplinado. Debe entrenar, someterse a tratamiento… lo está haciendo. No puedo decir que la lesión haya terminado; va y viene, y tiene que gestionarla."
Los próximos desafíos del Barça
Lamine Yamal y el Barça viajarán a Bélgica para enfrentar al Club Brugge en su próximo partido de la Champions League. Actualmente noveno en la tabla continental, Flick espera que su equipo logre un resultado sólido frente al Brugge, que ocupa el puesto 20. Una tercera victoria en la competición no solo mejoraría su posición, sino que también brindaría un impulso de confianza de cara a los próximos encuentros.
La última salida del Barça antes del parón internacional será contra el Celta de Vigo, nuevamente en condición de visitante. Actualmente están a cinco puntos del líder de LaLiga, el Real Madrid, y buscarán reducir la diferencia en los próximos partidos, a pesar de un calendario exigente que los obligará a disputar encuentros con poca recuperación entre ellos.
