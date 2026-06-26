Ecuador sorprendió a Alemania y avanzó a los dieciseisavos del Mundial tras superar una polémica inicial con el VAR

La histórica victoria desató una celebración desenfrenada entre los aficionados vestidos de amarillo en las gradas. Al reflexionar sobre este logro, Plata afirmó: «Teníamos muchas ganas de que llegara este momento antes de que comenzara el Mundial. Hoy se vive de forma diferente porque lo pasamos muy mal en los dos primeros partidos.

Es mejor así; ha sido una experiencia de aprendizaje y ahora avanzamos con más ganas de gloria. Este equipo cree en sí mismo y los 26 jugadores darán todo por Ecuador.

«Hemos llenado estadios por todas partes; nuestra afición nos ha hecho sentir como en casa. Se lo merecen. Han cumplido y nos han motivado».

El seleccionador Beccacece añadió: «No se trata de lo que signifique para mí; esto es para la gente. Los jugadores les han regalado esta clasificación. Que lo celebren y lo disfruten».