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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Ecuador remontó 2-1 a Alemania y avanzó a los dieciseisavos del Mundial: Plata marcó el gol decisivo

Ecuador vs Alemania
Ecuador
Alemania
World Cup

Vive con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada del Mundial.

Tercera jornada del Mundial 2026

Ecuador-Alemania 2-1

Goleadores: 2' Sané (D), 9' Angulo (E), 77' Plata (E).


La ‘Mannschaft’ de Julian Nagelsmann, ya clasificada tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, cayó 2-1 ante la ‘Tri’ en el Meadowlands Stadium. Ya clasificados como primeros del grupo tras vencer a Curazao y Costa de Marfil, los alemanes jugarán el lunes 29 a las 22:30 contra un tercer clasificado. Sin embargo, hoy cedieron la victoria a los sudamericanos, que con 4 puntos avanzan a octavos.Los tantos de Angulo y Plata, que voltearon el gol de Sané, sentenciaron el encuentro. Ecuador celebra.




  • LOS OBJETIVOS Y LAS ACCIONES MÁS DESTACADAS:

    90+2' — Undav estuvo a punto de empatar, pero su zurdazo impactó en la red exterior.


    77' - ¡ECUADOR MARCA EL SEGUNDO, PLATA! Corner desde la derecha, Kevin Rodríguez cabecea y, en el primer palo, el delantero del Flamengo burla a Neuer con el pie, poniendo el 2-1 que significaría la clasificación.


    75' – Tah evita el remate de Kevin Rodríguez desde el área.


    74' – Sané se escapa hacia Galíndez, pero remata directo a sus pies.


    72' - Gran ocasión de Ecuador: Caicedo lanza un pase profundo a Rodríguez, que dribla a Neuer; el balón llega al área para Plata, cuyo remate a dos pasos se marcha alto.


    62' – Neuer detiene un disparo repentino de Enner Valencia.


    46' - Penalti señalado y luego anulado por el VAR a Alemania: falta previa de Sané sobre Vite.


    9' - ¡EMPATE DE ECUADOR, ÁNGULO! Vite recupera en el centro del campo, asiste al extremo del Sunderland, que con un gran disparo con la derecha desde fuera del área bate a Neuer y pone el 1-1.


    2' - ¡GOL RÁPIDO DE ALEMANIA, SANÉ! Primer tanto en un Mundial para el jugador del Galatasaray: gran jugada de Pavlovic, que con un sombrero —en el que arriesga al levantar demasiado la pierna sobre la cabeza de Pedro Vite— cede a Wirtz en la esquina del área; el balón llega al ex del Bayern, que remata con precisión y pone el 1-0.

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  • EL MARCADOR

    Ecuador-Alemania 2-1

    Goleadores: 2' Sané (Alemania), 9' Angulo (Ecuador), 77' Plata (Ecuador)


    ECUADOR (3-5-2): Galíndez; Hincapié (72' Estupinan), Ordóñez, Pacho; Yeboah (85' Torres), M. Caicedo, Franco (64' Preciado), Vite, Angulo (85' J. Caicedo); Valencia (desde el 64' K. Rodríguez), Plata. Seleccionador: Beccacece.


    ALEMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich (Thiaw, 60'), Rüdiger, Tah, Raum; Pavlović (Stiller, 46'), Nmecha (Beier, 65'); Musiala, Wirtz (73’ Gross), Sané; Havertz (60’ Undav). Seleccionador: Nagelsmann

    Amonestados: Hincapié, Franco, Plata (E); Pavlovic (G)

    Expulsados: –

    Asistencias: Wirtz (G), Vite (E), K. Rodríguez (E)

    Árbitro: Minch (CIN)


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