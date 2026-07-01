Tras la derrota ante México, que avanzó a octavos del Mundial, el seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, renunció al cargo menos de dos años después de su llegada.
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Ecuador: el seleccionador Sebastián Beccacece dimite tras la eliminación ante México; su dimisión ya es oficial
EL ANUNCIO EN LA TELEVISIÓN
Tras quedarse en el vestuario con sus jugadores al final del partido —que terminó 0-2 en la primera media hora y en el que Hincapié fue expulsado en el descuento—, el entrenador argentino anunció su decisión ante los medios: «Nos hubiera gustado hacer más, pero en el fútbol mandan los resultados. En el fútbol mandan los resultados y hoy me despido con gratitud y paz, tras darlo todo».
LOS RESULTADOS
Sebastián Beccacece, tras dejar el Elche, aceptó dirigir a Ecuador. Bajo su mando, la Tricolor se clasificó para el Mundial 2026 al terminar segunda del grupo sudamericano, solo detrás de Argentina, tras vencer en la última jornada a los campeones del mundo y empatar 0-0 en casa con Brasil.
UN RECORRIDO IMPORTANTE
Tras unaracha de 19 partidos oficiales sin perder en los amistosos previos al Mundial, Ecuador debutó con derrota ante Costa de Marfil. Gracias a los cuatro puntos sumados contra Curazao y Alemania, alcanzó los dieciseisavos de final, su segundo mejor resultado histórico tras los octavos de 2006.