Ecuador: el seleccionador Sebastián Beccacece dimite tras la eliminación ante México; su dimisión ya es oficial

Tras quedarse en el vestuario con sus jugadores al final del partido —que terminó 0-2 en la primera media hora y en el que Hincapié fue expulsado en el descuento—, el entrenador argentino anunció su decisión ante los medios: «Nos hubiera gustado hacer más, pero en el fútbol mandan los resultados. En el fútbol mandan los resultados y hoy me despido con gratitud y paz, tras darlo todo».